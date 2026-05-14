Інтерфакс-Україна
Події
14:04 14.05.2026

На Київщині рятувальники дістали з багатоповерхівки частини ворожої ракети

Фахівці дістали частини російської ракети з багатоповерхового будинку в с. Чабани (Київська обл.), повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Під час ворожої атаки частини бойової ракети залетіли до квартир житлового будинку у селищі Чабани. Лише дивом ракета не розірвалася всередині багатоповерхівки, адже це могло призвести до масштабної трагедії та численних жертв", – повідомляють на сторінці служби у Facebook.

За повідомленням, на місце влучання прибули піротехнічні розрахунки ДСНС, допомогу їм надавали рятувальники місцевого пожежно-рятувального підрозділу.

Залишки ракети з другого та третього поверхів фахівці вилучили за допомогою спеціальної техніки й обладнання. Найнебезпечнішою була ситуація у квартирі на першому поверсі, де знаходилася бойова частина ракети.

