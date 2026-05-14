13:50 14.05.2026

Академічна доброчесність залишається проґалиною освітнього процесу у школах – голова комітету Ради

Академічна доброчесність досі залишається проґалиною освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти в Україні, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Педагогіка партнерства стає звичною нормою, але академічна доброчесність досі залишається проґалиною в освітній системі. Про це свідчить аналіз якості освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти", – написав Бабак в телеграм-каналі з посиланням на аналітичний звіт Державної служби якості освіти.

Зазначається, що під час 96% відвіданих уроків вчителі демонстрували доброзичливість і позитивне ставлення до учнів, на 82% занять простежувалися партнерські взаємини між вчителем і дитиною, а у 3% фіксуються прояви авторитарного стилю. 

"Але загальна картина говорить про позитивну динаміку, за що особливо дякую нашим вчителям. Особливо, зважаючи, що свою роботу вони продовжують під час війни. Водночас найслабшою залишається організація педагогічної діяльності на засадах академічної доброчесності", – написав голова комітету.

Зокрема, аналіз показує, що минулого року 53% закладів оцінено на рівні, що потребують покращення, ще 3% – на низькому рівні, і це свідчить, що порівняно з 2020-2021 роками ситуація погіршилася.

"Ще один важливий висновок – форми організації навчання змінюються повільніше, ніж хотілося б. На 93% відвіданих занять досі переважає фронтальна форма роботи. Індивідуальний підхід застосовувався на 53% уроків, групова робота – на 31%, робота в парах – лише на 30% занять. Водночас цифрові інструменти вже стали звичними для закладів освіти", – йдеться в повідомленні.

 

10:35 12.05.2026
Лише у 25% шкіл в укриттях створено умови для проведення навчання – голова комітету Ради

13:54 08.05.2026
Голова комітету Ради: Україна має готуватися до значно меншої кількості випускників у середньостроковій перспективі

16:29 09.04.2026
Голова комітету Ради: Реформа старшої профільної школи відбудеться за будь-яких умов

14:52 07.04.2026
У майже 92% громад зарплата вчителів зросла на 30% і більше – голова комітету Ради

09:40 28.03.2026
Депутат Мазурашу пропонує зобов’язати здобувачів освіти не використовувати гаджети під час уроків

10:23 08.03.2026
Голова освітнього комітету Ради: 83,4% українських учителів – жінки

10:49 27.02.2026
Голова комітету Бабак: раніше вихователі дитсадків отримували 8 тис. грн, зараз є випадки, коли отримують більше 20 тис. грн

22:12 02.02.2026
Американський бабак Філ передбачив продовження зими

12:34 02.02.2026
Харківський бабак Тимко: Весна прийде за 6 тижнів

16:35 24.07.2025
Тема енергоефективності стане частиною шкільної програми з нового навчального року

