Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури України, який після мобілізації проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин та протягом тривалого часу не виконував службові обов’язки.

В телеграм-каналі в четвер ДБР повідомляє, що посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій.

"Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов’язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, упродовж кількох періодів 2022-2023 років чоловік проводив службовий час на власний розсуд та не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням військової служби у частині, дислокованій у Черкаській області.

В повідомленні не вказано ім’я ексміністра, судячи з фабули справи, йдеться про Володимира Омеляна.

"Військовослужбовцю вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України – ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану", – зазначають в Бюро.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.