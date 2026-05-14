Інтерфакс-Україна
Події
13:29 14.05.2026

Міністр оборони Великої Британії анонсував пришвидшення постачань ППО Україні після нічної атаки

Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Джон Гілі анонсував прискорити постачання до України систем протиповітряної оборони у відповідь на російську дроново-ракетну атаку в ніч на четвер.

"Протягом останніх 24 годин відбулися шокуючі атаки російських дронів на Україну. Я доручив якомога швидше прискорити постачання до України британських систем протиповітряної оборони та систем протидії дронам", – написав Гілі в соцмережі Х у четвер.

Як повідомлялося, за минулу добу (13-14 травня) РФ застосувала проти України рекордну кількість – 1 тис 428 безпілотників різних типів, силами протиповітряної оборони знешкоджено 1 362 з них, ефективність роботи ППО по БпЛА склала 95,38%.

Теги: #ппо #велика_британія

08:18 14.05.2026
ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

18:21 13.05.2026
Україна домовились про залучення експертів до модернізації ППО Латвії

08:58 13.05.2026
ППО України збила 111 зі 139 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 безпілотників на 13 локаціях

18:52 12.05.2026
Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії, обговорили оборонну співпрацю

18:02 11.05.2026
Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

17:55 11.05.2026
Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій за злочини московії щодо українських дітей

16:57 11.05.2026
Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

14:15 10.05.2026
Естонія очікує від України посилення контролю над дронами

08:14 10.05.2026
ППО ліквідувала 27 із 27 ворожих БпЛА, влучань не зафіксовано – Повітряні сили

08:17 09.05.2026
ППО ліквідувала 34 із 43 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та дев'яти дронів на шести локаціях – Повітряні сили

