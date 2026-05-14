Міністр оборони Великої Британії анонсував пришвидшення постачань ППО Україні після нічної атаки
Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Джон Гілі анонсував прискорити постачання до України систем протиповітряної оборони у відповідь на російську дроново-ракетну атаку в ніч на четвер.
"Протягом останніх 24 годин відбулися шокуючі атаки російських дронів на Україну. Я доручив якомога швидше прискорити постачання до України британських систем протиповітряної оборони та систем протидії дронам", – написав Гілі в соцмережі Х у четвер.
Як повідомлялося, за минулу добу (13-14 травня) РФ застосувала проти України рекордну кількість – 1 тис 428 безпілотників різних типів, силами протиповітряної оборони знешкоджено 1 362 з них, ефективність роботи ППО по БпЛА склала 95,38%.