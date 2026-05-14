Потепління прийде в Україну наближчими днями, на сході та заході місцями короткочасні дощі з грозами

Короткочасний дощ, гроза очікуються місцями на північному сході України в п’ятницю, 15 травня, вдень також і в Закарпатській, Івано-Франківській та в східних областях, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день очікується західний, в західних областях південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°; вдень 17-22°, на північному сході країни та в Карпатах 14-19°.

В Києві 15 травня без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 19-21°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура в день 15 травня була зафіксована на позначці 30,2° тепла в 1925р., найнижча – вночі 0,1° нижче нуля в 1927р.

У суботу, 16 травня, в Україні також переважно без опадів, лише у східних, вдень і західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер південний, на сході північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на сході країни 10-15°; вдень в Україні 19-24°.

В Києві 16 травня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.