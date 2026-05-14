Інтерфакс-Україна
Події
13:11 14.05.2026

Потепління прийде в Україну наближчими днями, на сході та заході місцями короткочасні дощі з грозами

1 хв читати
Потепління прийде в Україну наближчими днями, на сході та заході місцями короткочасні дощі з грозами

Короткочасний дощ, гроза очікуються місцями на північному сході України в п’ятницю, 15 травня, вдень також і в Закарпатській, Івано-Франківській та в східних областях, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день очікується західний, в західних областях південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°; вдень 17-22°, на північному сході країни та в Карпатах 14-19°.

В Києві 15 травня без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 19-21°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура в день 15 травня була зафіксована на позначці 30,2° тепла в 1925р., найнижча – вночі 0,1° нижче нуля в 1927р.

У суботу, 16 травня, в Україні також переважно без опадів, лише у східних, вдень і західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер південний, на сході північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на сході країни 10-15°; вдень в Україні 19-24°.

В Києві 16 травня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.

Теги: #потепління #погода #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 13.05.2026
В більшості областей України наступної доби очікуються дощі, подекуди грози – Укргідрометцентр

В більшості областей України наступної доби очікуються дощі, подекуди грози – Укргідрометцентр

13:03 12.05.2026
В більшості областей України в найближчі дві доби очікуються дощі – Укргідрометцентр

В більшості областей України в найближчі дві доби очікуються дощі – Укргідрометцентр

13:42 11.05.2026
Дощі, грози та комфортну весняну температуру прогнозують синоптики на вівторок та середу

Дощі, грози та комфортну весняну температуру прогнозують синоптики на вівторок та середу

13:24 10.05.2026
Тиждень розпочнеться з дощів та місцями значних злив, температура вдень до 22°

Тиждень розпочнеться з дощів та місцями значних злив, температура вдень до 22°

13:53 09.05.2026
Прохолодніше стане в Україні найближчі два дні, пройдуть короткочасні дощі, у неділю – грози

Прохолодніше стане в Україні найближчі два дні, пройдуть короткочасні дощі, у неділю – грози

13:30 08.05.2026
На вихідних в Україні буде по-весняному тепло, але повернуться дощі

На вихідних в Україні буде по-весняному тепло, але повернуться дощі

12:54 07.05.2026
Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні найближчі два дні

Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні найближчі два дні

13:28 06.05.2026
В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході та півночі короткочасні дощі

В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході та півночі короткочасні дощі

13:29 04.05.2026
Тепла погода до +27° без опадів очікується по всій Україні найближчими днями

Тепла погода до +27° без опадів очікується по всій Україні найближчими днями

13:52 02.05.2026
У понеділок денне тепло повернеться в Україну

У понеділок денне тепло повернеться в Україну

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

ОСТАННЄ

Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

Оборона Покровська продовжує відтягувати на себе сили окупантів

США не блокують процес створення Спецтрибуналу – заступниця керівника ОП

РФ атакувала енергооб'єкти у Києві – ДТЕК

Об'єкти, присвячені російському археологу та етнографу Ястребову, належать до символіки російської імперської політики – УІНП

Київрада звернеться до Кабміну та Ради щодо фінансової підтримки плану енергостійкості Києва – Кличко

Рада осучаснила військовий прощальний ритуал

Рятувальники ліквідували пожежу на Київщині, що виникла через влучання російського дрона

Україна та Фінляндія спільно викрили схему передачі судна для "тіньового флоту" РФ – Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА