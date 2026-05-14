Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Загальний відсоток збиття ракет і дронів під час останніх російських атак становив понад 93%, за всі ці удари буде справедлива відповідь, відреагував президент України Володимир Зеленський на нічні російські атаки.

"Все ж значну кількість ракет і дронів під час цих атак вдалося збити. Загальний відсоток збиття – понад 93%. Звісно, треба вище. І, звісно, найбільш складно – захищатися від балістики. Дякую всім, хто нам допомагає в цьому. За всі ці удари буде справедлива відповідь", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він повідомив, що вже відомо про п’ятьох загиблих у Києві через нічну російську атаку, близько 40 людей було поранено у столиці, семеро – на Київщині.

"У Харкові вже 28 постраждалих. Двоє людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об’єктів пошкоджено по країні, і з них лише звичайних житлових будинків понад 50", – зазначив Зеленський.

Також більше ніж 10 людей вважаються зниклими безвісти в Дарницькому районі Києва, де триває пошуково-рятувальна операція.

Загалом до ліквідації наслідків обстрілу по всій країні вже було залучено понад 750 працівників ДСНС України та майже 750 поліцейських.

"Сьогодні ж під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни двічі атакували FPV-дронами машину Управління ООН з координації гуманітарних справ, і росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують. В машині були керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ та ще вісім співробітників організації. На щастя, ніхто не постраждав. Представників місії евакуювали", – повідомив президент.

Він наголосив на необхідності тиску на Москву так, "щоб вони там відчували наслідки свого терору".

"Важливо, щоб були санкції світу проти Росії. Відповідальність Росії за війну й наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною", – резюмував Зеленський.