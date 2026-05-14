Інтерфакс-Україна
13:10 14.05.2026

Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА
Фото: ДСНС

Кількість жертв російського ракетного обстрілу Києва зросла до п’яти людей, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Таким чином кількість жертв зросла до п’яти", – написав він у Телеграмі.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що загиблою була 12-річна дівчина.

"П’ятеро загиблих у Києві. Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дарницькому районі тіло 12-річної дівчинки", – написав він у Телеграмі.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Теги: #київ #атака_рф #жертви

12:58 14.05.2026
РФ атакувала енергооб'єкти у Києві – ДТЕК

12:27 14.05.2026
У Києві вже 44 постраждалих через російську атаку – мер

12:20 14.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 28, серед них троє дітей

12:12 14.05.2026
Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

12:08 14.05.2026
Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

11:28 14.05.2026
УЧХ працює на місці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

11:21 14.05.2026
Росіяни атакували машини місії ООН у Херсоні – ОВА

11:08 14.05.2026
Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

10:43 14.05.2026
Кількість загиблих у Києві зросла до двох – ДСНС

10:20 14.05.2026
До 40 збільшилась кількість постраждалих у Києві, серед них дві дитини – мер

