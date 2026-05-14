Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

Кількість жертв російського ракетного обстрілу Києва зросла до п’яти людей, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Таким чином кількість жертв зросла до п’яти", – написав він у Телеграмі.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що загиблою була 12-річна дівчина.

"П’ятеро загиблих у Києві. Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дарницькому районі тіло 12-річної дівчинки", – написав він у Телеграмі.

Пошуково-рятувальна операція триває.