Оборона Покровська продовжує відтягувати на себе сили окупантів

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Українські військові зберігають контроль над окремими позиціями на півночі Покровська, виконують там важливі завдання та не дають ворогу просуватися далі вглиб української оборони, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в ЗСУ.

"Нема задачі залишати Покровськ. Є задача утримувати, а за можливості підсилювати", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, ситуація із присутністю українських оборонців у Мирнограді складніша, тож там є актуальним питання щодо доцільності подальшого перебування.

Співрозмовник агентства наголосив, що оборона Покровська зберігає своє значення задля відволікання сил ворога з інших важливих ділянок фронту та їх сточування у місті та навколо нього. Так, раніше 76-та російська дивізія була знята із Запорізького напрямку, а після її знекровлення українськими ударами ворог був вимушений направити до міста 90-ту танкову дивізію.

Представник ЗСУ зазначив, що в дні оголошеного на 9-11 травня перемир’я російські війська продовжували активні бойові дії, які і до цього, лише трохи зменшили удари КАБ та артилерією. Вони активніше атакують у напрямку Гришине, Василівки та Мирного, тоді як натиск на Добропілля трохи послабився. У Василівці сьогодні противника нема, тоді як у західній частині Гришиного проводяться заходи стабілізації.

На думку співрозмовника агентства, в самому Покровську перебуває біля 1,5 тис. ворожих солдат та офіцерів. Основною проблемою та задачею залишається забезпечення логістики українських оборонців у Покровську та посилення засобів для ураження противника, який ховається у багатоповерхівках та використовує їх для забезпечення роботи дронів та зв’язку.