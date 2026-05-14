Оборона Покровська продовжує відтягувати на себе сили окупантів
Українські військові зберігають контроль над окремими позиціями на півночі Покровська, виконують там важливі завдання та не дають ворогу просуватися далі вглиб української оборони, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в ЗСУ.
"Нема задачі залишати Покровськ. Є задача утримувати, а за можливості підсилювати", – сказав співрозмовник агентства.
За його словами, ситуація із присутністю українських оборонців у Мирнограді складніша, тож там є актуальним питання щодо доцільності подальшого перебування.
Співрозмовник агентства наголосив, що оборона Покровська зберігає своє значення задля відволікання сил ворога з інших важливих ділянок фронту та їх сточування у місті та навколо нього. Так, раніше 76-та російська дивізія була знята із Запорізького напрямку, а після її знекровлення українськими ударами ворог був вимушений направити до міста 90-ту танкову дивізію.
Представник ЗСУ зазначив, що в дні оголошеного на 9-11 травня перемир’я російські війська продовжували активні бойові дії, які і до цього, лише трохи зменшили удари КАБ та артилерією. Вони активніше атакують у напрямку Гришине, Василівки та Мирного, тоді як натиск на Добропілля трохи послабився. У Василівці сьогодні противника нема, тоді як у західній частині Гришиного проводяться заходи стабілізації.
На думку співрозмовника агентства, в самому Покровську перебуває біля 1,5 тис. ворожих солдат та офіцерів. Основною проблемою та задачею залишається забезпечення логістики українських оборонців у Покровську та посилення засобів для ураження противника, який ховається у багатоповерхівках та використовує їх для забезпечення роботи дронів та зв’язку.