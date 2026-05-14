Інтерфакс-Україна
Події
13:06 14.05.2026

Оборона Покровська продовжує відтягувати на себе сили окупантів

2 хв читати
Оборона Покровська продовжує відтягувати на себе сили окупантів
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Українські військові зберігають контроль над окремими позиціями на півночі Покровська, виконують там важливі завдання та не дають ворогу просуватися далі вглиб української оборони, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в ЗСУ.

"Нема задачі залишати Покровськ. Є задача утримувати, а за можливості підсилювати", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, ситуація із присутністю українських оборонців у Мирнограді складніша, тож там є актуальним питання щодо доцільності подальшого перебування.

Співрозмовник агентства наголосив, що оборона Покровська зберігає своє значення задля відволікання сил ворога з інших важливих ділянок фронту та їх сточування у місті та навколо нього. Так, раніше 76-та російська дивізія була знята із Запорізького напрямку, а після її знекровлення українськими ударами ворог був вимушений направити до міста 90-ту танкову дивізію.

Представник ЗСУ зазначив, що в дні оголошеного на 9-11 травня перемир’я російські війська продовжували активні бойові дії, які і до цього, лише трохи зменшили удари КАБ та артилерією. Вони активніше атакують у напрямку Гришине, Василівки та Мирного, тоді як натиск на Добропілля трохи послабився. У Василівці сьогодні противника нема, тоді як у західній частині Гришиного проводяться заходи стабілізації.

На думку співрозмовника агентства, в самому Покровську перебуває біля 1,5 тис. ворожих солдат та офіцерів. Основною проблемою та задачею залишається забезпечення логістики українських оборонців у Покровську та посилення засобів для ураження противника, який ховається у багатоповерхівках та використовує їх для забезпечення роботи дронів та зв’язку.

Теги: #контроль #покровськ #сили_оборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 12.05.2026
Внутрішня безпека СБУ затримала агентку ФСБ у одному з прифронтових підрозділів

Внутрішня безпека СБУ затримала агентку ФСБ у одному з прифронтових підрозділів

22:03 11.05.2026
Порошенко передав Силам оборони ще 5 "Ай-Петрі", їхня кількість на фронті перевищила 300

Порошенко передав Силам оборони ще 5 "Ай-Петрі", їхня кількість на фронті перевищила 300

16:21 11.05.2026
Інформація про спроби російських ДРГ проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища не відповідає дійсності – Волошин

Інформація про спроби російських ДРГ проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища не відповідає дійсності – Волошин

21:10 07.05.2026
Порошенко: військовий збір має спрямовуватися виключно на грошове забезпечення військових

Порошенко: військовий збір має спрямовуватися виключно на грошове забезпечення військових

13:45 06.05.2026
"Альфа" зберігає лідерство серед підрозділів Сил оборони за результатами бойової роботи – СБУ

"Альфа" зберігає лідерство серед підрозділів Сил оборони за результатами бойової роботи – СБУ

16:43 02.05.2026
Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

10:39 30.04.2026
У 1-му центрі рекрутингу розповіли, як нові правила ротації вплинуть на процес набору

У 1-му центрі рекрутингу розповіли, як нові правила ротації вплинуть на процес набору

12:50 29.04.2026
Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE" – Генштаб ЗСУ

19:17 28.04.2026
Держпродспоживслужба закликала посилити контроль чисельності диких кабанів через загрозу поширення АЧС

Держпродспоживслужба закликала посилити контроль чисельності диких кабанів через загрозу поширення АЧС

12:57 28.04.2026
Окупанти захопили майже 3 кв км на околицях Покровська та Мирнограда, але повністю їх не контролюють – DeepState

Окупанти захопили майже 3 кв км на околицях Покровська та Мирнограда, але повністю їх не контролюють – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

Кількість загиблих у Києві зросла до двох – ДСНС

Окупанти запустили по Україні рекордні 1428 дронів за добу, 1362 з них збито та подавлено

ОСТАННЄ

США не блокують процес створення Спецтрибуналу – заступниця керівника ОП

РФ атакувала енергооб'єкти у Києві – ДТЕК

Об'єкти, присвячені російському археологу та етнографу Ястребову, належать до символіки російської імперської політики – УІНП

Київрада звернеться до Кабміну та Ради щодо фінансової підтримки плану енергостійкості Києва – Кличко

Рада осучаснила військовий прощальний ритуал

Рятувальники ліквідували пожежу на Київщині, що виникла через влучання російського дрона

Петиція до Кабміну про проведення переголосування та аудиту нацвідбору на "Євробачення-2026" набрала лише 13 голосів

Україна та Фінляндія спільно викрили схему передачі судна для "тіньового флоту" РФ – Офіс генпрокурора

У Києві вже 44 постраждалих через російську атаку – мер

Нардеп Заремський вніс до Ради 15 законопроєктів про військову службу, пільги військовим, бронювання та мобілізацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА