13:02 14.05.2026

США не блокують процес створення Спецтрибуналу – заступниця керівника ОП

На сьогодні США не блокують процес створення Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України, також немає жодного сигналу, що питання відповідальності РФ може стати предметом поступу під час мирних перемовин, заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

"Сполучені Штати активно брали участь у розробленні моделі трибуналу і його документів. Вони також допомогли знайти компроміс щодо формули розслідування дій найвищого керівництва політичного військового керівництва РФ і сприяли продовженню переговорів після складного етапу, коли була ситуація, що перемовини по трибуналу зайшли в тупик. Але важливо, що Сполучені Штати не блокують на сьогодні процес створення трибуналу. Також немає жодних сигналів, що питання відповідальності Росії може стати предметом поступу під час мирних переговорів", – сказала вона в ефірі телемарафону у четвер.

14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

Як наголосили в Офісі президента, після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи: розслідувань; висунення обвинувачень; судових проваджень та ухвалення вироків щодо злочину агресії.

Наступні етапи роботи над створенням Спецтрибуналу:

Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – перехідний етап. У Гаазі формують "каркас" інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) – повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії. До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року.

Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить Європейському союзу стати членом-засновником Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Цей механізм стане першим випадком з часів Нюрнберзького процесу, коли держави скоординовано працюють над відповідальністю за злочин агресії.

