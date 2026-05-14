Об'єкти, присвячені російському археологу та етнографу Ястребову, належать до символіки російської імперської політики – УІНП

Об’єкти, присвячені російському археологу та етнографу Володимиру Ястребову, належать до символіки російської імперської політики, заявляють в експертній комісії Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Згідно з висновками експертної комісії, Ястребов є російським археологом та етнографом, який у своїх працях заперечував самобутність українців, українську мову, поширював російський ідеологічний міф про "Новоросію", вважаючи Південну Україну "Новоросією".

Також зазначається, що він вважав себе саме "новоросійським істориком", а також докладав зусиль для ідеологічного забезпечення процесу асиміляції українців і втілення в життя концепції "єдиної російської нації".

З огляду на викладене вище, в УІНП наголошують, що об’єкти (географічні об’єкти, назви юридичних осіб та об’єктів права власності, пам’ятники та пам’ятні знаки), присвячені Ястребову, зокрема й назва Кіровоградської обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова, належать до символіки російської імперської політики, а подальше існування вказаних об’єктів є пропагандою російської імперської політики.

В той же час, обмеження не поширюються на дослідження діяльності та творчої спадщини Ястребова, зберігання, купівлю/продаж, читання видань його творів, експонування пов’язаних з ним предметів та документів у музейних закладах тощо.

Як повідомлялося, на початку жовтня 2025 року Український інститут нацпам’яті на підставі фахових висновків Експертної комісії оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики.

Зокрема, до переліку осіб та подій періоду Московського царства та Російської імперії, об’єкти присвячені яким містять символіку російської імперської політики, серед інших увійшли: Петро Багратіон, Михайло Бакунін, Микола Бауман, Іван Бунін, Михайло Воронцов, Михайло Глінка, Борис Годунов, Микола Карамзін, Михайло Кутузов, Михайло Лермонтов, Михайло Ломоносов, Модест Мусоргський, Павло Нахімов, Григорій Потьомкін, Олександр Пушкін, Олександр Суворов, Іван Сусанін, Іван Тургенєв та інші.

До переліку, тих, які не містять російської імперської політики, серед інших увійшли: Іван Айвазовський, Карл Брюллов, Михайло Врубель, Олександр Герцен, Микола Гоголь, Володимир Даль, Осип Дерібас, Василь Каразін, Микола Кибальчич, Олександр Купрін, Микола Некрасов, Микола Пирогов, Ілля Рєпін, Антон Чехов, Костянтин Ціолковський та інші.

Зазначається, що ці переліки не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації.

Голова УІНП Олександр Алфьоров заявляє, що місцевим органам влади необхідно звірити назви своїх вулиць з даними переліками.