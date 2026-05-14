Інтерфакс-Україна
Події
12:56 14.05.2026

Об'єкти, присвячені російському археологу та етнографу Ястребову, належать до символіки російської імперської політики – УІНП

2 хв читати

Об’єкти, присвячені російському археологу та етнографу Володимиру Ястребову, належать до символіки російської імперської політики, заявляють в експертній комісії Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Згідно з висновками експертної комісії, Ястребов є російським археологом та етнографом, який у своїх працях заперечував самобутність українців, українську мову, поширював російський ідеологічний міф про "Новоросію", вважаючи Південну Україну "Новоросією".

Також зазначається, що він вважав себе саме "новоросійським істориком", а також докладав зусиль для ідеологічного забезпечення процесу асиміляції українців і втілення в життя концепції "єдиної російської нації". 

З огляду на викладене вище, в УІНП наголошують, що об’єкти (географічні об’єкти, назви юридичних осіб та об’єктів права власності, пам’ятники та пам’ятні знаки), присвячені Ястребову, зокрема й назва Кіровоградської обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова, належать до символіки російської імперської політики, а подальше існування вказаних об’єктів є пропагандою російської імперської політики.

В той же час, обмеження не поширюються на дослідження діяльності та творчої спадщини Ястребова, зберігання, купівлю/продаж, читання видань його творів, експонування пов’язаних з ним предметів та документів у музейних закладах тощо.

Як повідомлялося, на початку жовтня 2025 року Український інститут нацпам’яті на підставі фахових висновків Експертної комісії оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики.

Зокрема, до переліку осіб та подій періоду Московського царства та Російської імперії, об’єкти присвячені яким містять символіку російської імперської політики, серед інших увійшли: Петро Багратіон, Михайло Бакунін, Микола Бауман, Іван Бунін, Михайло Воронцов, Михайло Глінка, Борис Годунов, Микола Карамзін, Михайло Кутузов, Михайло Лермонтов, Михайло Ломоносов, Модест Мусоргський, Павло Нахімов, Григорій Потьомкін, Олександр Пушкін, Олександр Суворов, Іван Сусанін, Іван Тургенєв та інші. 

До переліку, тих, які не містять російської імперської політики, серед інших увійшли: Іван Айвазовський, Карл Брюллов, Михайло Врубель, Олександр Герцен, Микола Гоголь, Володимир Даль, Осип Дерібас, Василь Каразін, Микола Кибальчич, Олександр Купрін, Микола Некрасов, Микола Пирогов, Ілля Рєпін, Антон Чехов, Костянтин Ціолковський та інші.

Зазначається, що ці переліки не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації.

Голова УІНП Олександр Алфьоров заявляє, що місцевим органам влади необхідно звірити назви своїх вулиць з даними переліками.

Теги: #ястребов #уінп #імперська_політика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:51 25.04.2026
Об'єкти, присвячені російському художнику Литовченку, належать до символіки російської імперської політики – УІНП

Об'єкти, присвячені російському художнику Литовченку, належать до символіки російської імперської політики – УІНП

18:12 23.04.2026
УІНП забезпечить науковий супровід Національного Пантеону та повернення героїв в Україну

УІНП забезпечить науковий супровід Національного Пантеону та повернення героїв в Україну

16:40 25.03.2026
Вшанування одного захисника не повинно відбуватися через скасування вже існуючих форм увічнення памʼяті іншого - УІНП

Вшанування одного захисника не повинно відбуватися через скасування вже існуючих форм увічнення памʼяті іншого - УІНП

14:37 08.03.2026
УІНП про 8 березня: нелогічно продовжувати радянську й пострадянську традицію "свята весни й краси"

УІНП про 8 березня: нелогічно продовжувати радянську й пострадянську традицію "свята весни й краси"

14:00 04.03.2026
Голова УІНП Алфьоров: У цій війні дата буде лише одна — це День перемоги

Голова УІНП Алфьоров: У цій війні дата буде лише одна — це День перемоги

13:35 04.03.2026
Алфьоров за розширення штату УІНП і утворення представництв в кожній області

Алфьоров за розширення штату УІНП і утворення представництв в кожній області

13:22 04.03.2026
Алфьоров проти передачі галузевого архіву УІНП під управління Укрдержархіву

Алфьоров проти передачі галузевого архіву УІНП під управління Укрдержархіву

13:09 04.03.2026
Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

Для Музею монументальної пропаганди може підійти парк "Перемога" в Києві - голова УІНП

13:02 04.03.2026
Голова УІНП Алфьоров: Надмірна кількість святкових та памʼятних дат не потрібна

Голова УІНП Алфьоров: Надмірна кількість святкових та памʼятних дат не потрібна

12:24 04.03.2026
На місці памʼятників Леніну і Щорсу в Києві мають бути пам’ятники Скоропадському і Петлюрі - голова УІНП Алфьоров

На місці памʼятників Леніну і Щорсу в Києві мають бути пам’ятники Скоропадському і Петлюрі - голова УІНП Алфьоров

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

ОСТАННЄ

Академічна доброчесність залишається проґалиною освітнього процесу у школах – голова комітету Ради

Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби

Міністр оборони Великої Британії анонсував пришвидшення постачань ППО Україні після нічної атаки

Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Потепління прийде в Україну наближчими днями, на сході та заході місцями короткочасні дощі з грозами

Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

Оборона Покровська продовжує відтягувати на себе сили окупантів

США не блокують процес створення Спецтрибуналу – заступниця керівника ОП

РФ атакувала енергооб'єкти у Києві – ДТЕК

Київрада звернеться до Кабміну та Ради щодо фінансової підтримки плану енергостійкості Києва – Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА