Інтерфакс-Україна
Події
12:45 14.05.2026

Київрада звернеться до Кабміну та Ради щодо фінансової підтримки плану енергостійкості Києва – Кличко

Фото: Київська міська рада

Київська міська рада на засіданні в четвер має ухвалити рішення та спрямувати ще понад 9 млрд грн на підготовку до наступної зими та заходи плану енергостійкості столиці, з яких 1 млрд 250 млн грн буде виділено Державному Агентству відновлення та розвитку інфраструктури України на побудову резервної системи теплопостачання, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні за всіма напрямки плану: відновлення енергооб’єктів, пошкоджених ворожими обстрілами; встановлення інженерного захисту; розбудова розподіленої когенерації та стійкості систем водопостачання й водовідведення; збільшення резервних джерел теплопостачання – активно тривають роботи і вже є збудовані об’єкти", – написав Кличко в Телеграм у четвер.

Крім того, за його словами, Київ реалізовує масштабні проєкти з підвищення енергетичної автономності житлового фонду. "Майже дві тисячі житлових будинків вже стали енергонезалежними завдяки міським програмам підтримки й співфінансування", – повідомив мер української столиці.

При цьому він зазначив, що Київ шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості та очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі.

"Тому на розгляд Київради сьогодні виносимо офіційне звернення до Кабміну та Верховної Ради України щодо фінансової та ресурсної підтримки плану енергостійкості Києва. Це звернення потрібне, щоб формалізувати, закріпити наші домовленості", – заявив мер, додавши, що Київ вже має домовленість з урядом щодо пріоритетності заходів з енергостійкості орієнтовно на 30 млрд грн, і що фінансування заходів здійснюватиметься 50/50 містом і державою у пропорції.

Кличко зазначив, що стратегію підвищення енергостійкості Києва також вже підтримали міжнародні партнери, зокрема нещодавно була підписана угода з Європейським банком реконструкції та розвитку для подальшого отримання фінансування на ці заходи.

