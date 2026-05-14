Рада осучаснила військовий прощальний ритуал

Верховна Рада впорядкувала та осучаснила військовий прощальний ритуал.

За відповідний законопроєкт (№15029) про внесення змін до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України щодо військового прощального ритуалу у цілому проголосували 273 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Законопроєкт визначає порядок віддання військових почестей під час поховання та інтеграцію сучасних українських мілітарних традицій в офіційний церемоніал.

Документ також деталізує участь почесної варти, оркестру та використання державної символіки під час ритуалу.

Згідно з законопроєктом одним з основних елементів проведення військового поховального ритуалу, як процедури урочистого віддання військових почестей, є вручення рідним загиблої (померлої) особи Державного прапора України, як символ держави, якому вірно і до кінця служила загибла (померла) особа. У майбутньому цей Державний прапор зберігається рідними, як родинна реліквія та пам’ять про загиблу (померлу) особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.