Інтерфакс-Україна
Події
12:43 14.05.2026

Рада осучаснила військовий прощальний ритуал

1 хв читати
Рада осучаснила військовий прощальний ритуал

Верховна Рада впорядкувала та осучаснила військовий прощальний ритуал.

За відповідний законопроєкт (№15029) про внесення змін до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України щодо військового прощального ритуалу у цілому проголосували 273 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Законопроєкт визначає порядок віддання військових почестей під час поховання та інтеграцію сучасних українських мілітарних традицій в офіційний церемоніал.

Документ також деталізує участь почесної варти, оркестру та використання державної символіки під час ритуалу.

Згідно з законопроєктом одним з основних елементів проведення військового поховального ритуалу, як процедури урочистого віддання військових почестей, є вручення рідним загиблої (померлої) особи Державного прапора України, як символ держави, якому вірно і до кінця служила загибла (померла) особа. У майбутньому цей Державний прапор зберігається рідними, як родинна реліквія та пам’ять про загиблу (померлу) особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Теги: #ритуал #військовий_прощальний_ритуал #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:43 13.05.2026
Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

17:31 12.05.2026
Виставку робіт військових, переселенців і дітей війни відкрили біля Арки Свободи у Києві

Виставку робіт військових, переселенців і дітей війни відкрили біля Арки Свободи у Києві

10:35 11.05.2026
Чергова петиція до Кабміну про скасування відрахування аліментів з бойових виплат військових набрала лише 87 голосів

Чергова петиція до Кабміну про скасування відрахування аліментів з бойових виплат військових набрала лише 87 голосів

15:11 09.05.2026
На підвищення виплат військовослужбовцям у проєкті змін до держбюджету-2026 закладено майже 175 млрд грн – Міноборони

На підвищення виплат військовослужбовцям у проєкті змін до держбюджету-2026 закладено майже 175 млрд грн – Міноборони

23:59 08.05.2026
Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

00:18 08.05.2026
Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

21:49 06.05.2026
Зеленський доручив розробити законодавчу базу для легальних військових компаній в Україні – Клименко

Зеленський доручив розробити законодавчу базу для легальних військових компаній в Україні – Клименко

15:41 06.05.2026
Бюджетний комітет рекомендував Раді законопроєкт щодо спрямування військового збору винятково на зарплати військовослужбовцям

Бюджетний комітет рекомендував Раді законопроєкт щодо спрямування військового збору винятково на зарплати військовослужбовцям

17:08 05.05.2026
"Янголи Трійки": 85% поранених після супроводу служби повертаються у стрій

"Янголи Трійки": 85% поранених після супроводу служби повертаються у стрій

20:38 04.05.2026
Суд заарештував на 60 днів бійців "Вовків Да Вінчі", підозрюваних у викраденні людини на Дніпропетровщині

Суд заарештував на 60 днів бійців "Вовків Да Вінчі", підозрюваних у викраденні людини на Дніпропетровщині

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

ОСТАННЄ

Міністр оборони Великої Британії анонсував пришвидшення постачань ППО Україні після нічної атаки

Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Потепління прийде в Україну наближчими днями, на сході та заході місцями короткочасні дощі з грозами

Уже п'ять загиблих через масований обстріл Києва – КМВА

Оборона Покровська продовжує відтягувати на себе сили окупантів

США не блокують процес створення Спецтрибуналу – заступниця керівника ОП

РФ атакувала енергооб'єкти у Києві – ДТЕК

Об'єкти, присвячені російському археологу та етнографу Ястребову, належать до символіки російської імперської політики – УІНП

Київрада звернеться до Кабміну та Ради щодо фінансової підтримки плану енергостійкості Києва – Кличко

Рятувальники ліквідували пожежу на Київщині, що виникла через влучання російського дрона

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА