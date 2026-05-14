Рятувальники ліквідували пожежу на Київщині, що виникла через влучання російського дрона

Фото: ДСНС Київщини

Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі у с. Коцюбинське (Київська обл.), повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховій офісній будівлі на площі 450 кв.м. у селищі Коцюбинське Бучанського району, що виникла внаслідок влучання російського БпЛА. На місці події працювали 33 рятувальники та 8 одиниць техніки ДСНС", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.