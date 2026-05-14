Інтерфакс-Україна
Події
12:40 14.05.2026

Рятувальники ліквідували пожежу на Київщині, що виникла через влучання російського дрона

Фото: ДСНС Київщини

Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі у с. Коцюбинське (Київська обл.), повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховій офісній будівлі на площі 450 кв.м. у селищі Коцюбинське Бучанського району, що виникла внаслідок влучання російського БпЛА. На місці події працювали 33 рятувальники та 8 одиниць техніки ДСНС", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

04:39 14.05.2026
На Чернігівщині ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві – ДСНС

08:58 13.05.2026
ППО України збила 111 зі 139 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 безпілотників на 13 локаціях

14:12 12.05.2026
Рятувальники ліквідували пожежу електропоїзда на Черкащині – ДСНС

11:06 11.05.2026
Пожежу у Чорнобильській зоні локалізовано, внаслідок бойових дій є відключення в п'яти областях – Міненерго

17:18 10.05.2026
Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

10:59 10.05.2026
ДСНС: у Зоні відчуження продовжують ліквідацію масштабної лісової пожежі

08:14 10.05.2026
ППО ліквідувала 27 із 27 ворожих БпЛА, влучань не зафіксовано – Повітряні сили

08:17 09.05.2026
ППО ліквідувала 34 із 43 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та дев'яти дронів на шести локаціях – Повітряні сили

22:30 08.05.2026
Рятувальники локалізували пожежу на 500 га у Поліському природному заповіднику на Житомирщині

11:25 08.05.2026
На прикордонні Чернігівщини вирує масштабна лісова пожежа

