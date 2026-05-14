Україна та Фінляндія спільно викрили схему передачі судна для "тіньового флоту" РФ – Офіс генпрокурора

Громадянин України був викритий на причетності до придбання морського судна в обхід санкційних обмежень та його подальшої передачі російській компанії, пов’язаній із нафтовою галуззю РФ, йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.

Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України в четвер, розслідування здійснюється у межах діяльності спільної слідчої групи, утвореної з Митною службою Фінляндії для протидії схемам функціонування так званого "тіньового флоту" РФ.

"Підозрюваний діяв спільно з іншими особами, зокрема представниками РФ. Вони організували придбання корабельного буксира через іноземну компанію та забезпечили його переміщення в інтересах російської сторони. Щоб приховати фактичне призначення судна, його оформлювали нібито для подальшого використання поза межами РФ. Підозрюваний представляв інтереси компанії-покупця, готував і підписував документи щодо придбання буксира, а також організовував підготовку судна та екіпажу до виходу з порту", – йдеться в повідомленні.

Буксир після виходу з порту змінив заявлений маршрут, і надалі дані про його місцезнаходження зникли з системи відстеження суден, а згодом судно було перереєстроване під прапором РФ, отримало нову назву та опинилося у розпорядженні російської компанії, яка надає буксирувальні послуги на нафтовому транзитному терміналі.

"Переданий буксир може використовуватися для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порт. Такі судна є важливою частиною морської логістики рф і можуть забезпечувати функціонування так званого "тіньового флоту", за допомогою якого держава-агресор намагається обходити міжнародні санкції та зберігати доходи від експорту енергоресурсів. Таким чином дії підозрюваного створили умови для передачі судна російській стороні та його подальшого використання в інтересах нафтової галузі РФ", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Ім’я підозрюваного не розкривається. Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.111-2 Кримінального кодеска України. Прокурори ініціювали застосування до підозрюваного запобіжного заходу – тримання під вартою без визначення розміру застави.

"Тривають слідчі дії щодо інших учасників, зокрема громадян іноземних держав, які могли бути причетні до придбання, документального супроводу, переміщення та передачі суден в інтересах РФ", – йдеться в повідомленні.