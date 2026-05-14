У Києві вже 44 постраждалих через російську атаку – мер

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю, за даними медиків, постраждали 44 людини, повідомляє міський голова Віталій Кличко.

"Внаслідок масованої атаки ворога на столицю, за даними медиків, троє загиблих. 44 людини постраждали. Наразі в стаціонарах перебуває 21 людина, в тому числі – одна дитина. 23 постраждалих отримують медичну допомогу амбулаторно", – повідомив він у телеграм-канал.

Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих та 40 постраждалих.