12:27 14.05.2026

У Києві вже 44 постраждалих через російську атаку – мер

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю, за даними медиків, постраждали 44 людини, повідомляє міський голова Віталій Кличко.

"Внаслідок масованої атаки ворога на столицю, за даними медиків, троє загиблих. 44 людини постраждали. Наразі в стаціонарах перебуває 21 людина, в тому числі – одна дитина. 23 постраждалих отримують медичну допомогу амбулаторно", – повідомив він у телеграм-канал.

Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих та 40 постраждалих.

12:12 14.05.2026
Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

12:08 14.05.2026
Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

11:28 14.05.2026
УЧХ працює на місці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

10:43 14.05.2026
Кількість загиблих у Києві зросла до двох – ДСНС

10:20 14.05.2026
До 40 збільшилась кількість постраждалих у Києві, серед них дві дитини – мер

10:06 14.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 20, 12 із них – шпиталізовані

08:57 14.05.2026
У Києві вже 32 постраждалих, серед них немовля – мер

08:38 14.05.2026
Уже семеро постраждалих на Київщині через атаку РФ

08:33 14.05.2026
Кличко повідомляє вже про 23 постраждалих у Києві

08:07 14.05.2026
У Києві на лівому березі перебої з водопостачанням через ворожу атаку – мер

