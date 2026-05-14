Кількість постраждалих у Харкові зросла до 28, серед них троє дітей

Кількість постраждалих внаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова сягнула 28, серед них троє дітей, троє постраждалих шпиталізовані у тяжкому стані.

"У Шевченківському районі вибухових поранень зазнали 15 людей: 10 жінок і 5 чоловіків. Наразі 12 постраждалих перебувають у медичних закладах, троє з них – у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб стабілізувати їхній стан і надають необхідну допомогу. У Салтівському районі постраждали 10 жінок, 13-річна дівчинка та хлопчики 8 і 12 років", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, у Салтівському районі двоє дорослих зазнали вибухових травм, поранень склом і забоїв. У решти, у тому числі у дітей, діагностовано гостру реакцію на стрес.

Раніше повідомлялося про 23 постраждалих, двоє серед яких діти.