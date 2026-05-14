Інтерфакс-Україна
Події
12:20 14.05.2026

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 28, серед них троє дітей

Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова сягнула 28, серед них троє дітей, троє постраждалих шпиталізовані у тяжкому стані.

"У Шевченківському районі вибухових поранень зазнали 15 людей: 10 жінок і 5 чоловіків. Наразі 12 постраждалих перебувають у медичних закладах, троє з них – у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб стабілізувати їхній стан і надають необхідну допомогу. У Салтівському районі постраждали 10 жінок, 13-річна дівчинка та хлопчики 8 і 12 років", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, у Салтівському районі двоє дорослих зазнали вибухових травм, поранень склом і забоїв. У решти, у тому числі у дітей, діагностовано гостру реакцію на стрес.

Раніше повідомлялося про 23 постраждалих, двоє серед яких діти.

12:08 14.05.2026
Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

11:21 14.05.2026
Росіяни атакували машини місії ООН у Херсоні – ОВА

11:08 14.05.2026
Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

10:43 14.05.2026
Кількість загиблих у Києві зросла до двох – ДСНС

10:34 14.05.2026
Внаслідок масованої атаки є знеструмлені споживачі в 11 областях та Києві – "Укренерго"

10:20 14.05.2026
До 40 збільшилась кількість постраждалих у Києві, серед них дві дитини – мер

10:06 14.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 20, 12 із них – шпиталізовані

21:07 13.05.2026
Дві жінки постраждали внаслідок дронової атаки на Козачу Лопань, їх шпиталізували до Харкова

13:59 13.05.2026
Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 2-х університетів

22:19 11.05.2026
Ворожий дрон влучив у дах багатоповерхівки в Харкові – мер

