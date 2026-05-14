Нардеп Заремський вніс до Ради 15 законопроєктів про військову службу, пільги військовим, бронювання та мобілізацію

Народний депутат України фракції "Слуга народу" Максим Заремський вніс до Верховної Ради 15 законопроєктів, які стосуються військової служби, ротації, мобілізації, демобілізації та бронювання, а також післявоєнної адаптації ветеранів та діяльності бізнесу під час війни.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, відповідні законопроєкти були зареєстровані під №№15231-15245 у середу, 13 травня. Заремський виступає їх єдиним автором.

Зокрема, законопроєкт №15231 пропонує запровадити в Україні багаторівневу модель військової служби з трьох видів: базової військової служби тривалістю 12 місяців, служби в активному резерві, яка передбачає участь в навчальних зборах 2 тижні на рік, а також служби в оперативному резерві. Законопроєкт №12234 передбачає обмежити максимальну кількість базових циклів служби двома, після чого військовослужбовець отримує право на демобілізацію та продовження служби шляхом укладання контракту. Законопроєкт №15243 "про національну модель оборони за принципом тотального резерву" пропонує запровадження обов’язкової базової військової підготовки всіма громадянами, а також проходження навчальних зборів не рідше разу на рік тривалістю не менше одного місяця.

Законопроєктом №15235 пропонується заборонити перевищення співвідношення тривалості служби в районі ведення бойових дій до перебування в пункті постійної дислокації частини понад один до трьох, а також законодавчо заборонити не надавати надання військовослужбовцям передбачені законодавством відпустки. Законопроєкт №15242 пропонує обмежувати безперервний строк перебування військовослужбовців в районі ведення бойових дій 90 днями.

Законопроєкт №15238 "про відповідальність Держави перед військовослужбовцями" передбачає нарахування пені в разі затримки будь яких виплат військовослужбовцям (грошового забезпечення, надбавок, доплат, винагород, компенсацій у зв’язку з пораненням, тощо), а також передбачає виплати членам загиблих або зниклих безвісти та надання пільг в забезпечення військових житлом та освітою без вимагання додаткових довідок і документів. Інший законопроєкт №15244 передбачає запровадження накопичувальних рахунків для військовослужбовців та виплату щомісячних і щорічних бонусів за продовження військової служби, які мають наростаючий характер та звільнюються від податків. Крім того, пропонується запровадження безкоштовного лікування, професійної та вищої освіти та пільгової іпотеки для військових.

Для забезпечення індексації грошового забезпечення військовослужбовців закон №15235 пропонує щоквартально збільшувати його на 150% показника зростання середньої заробітної плати в Україні за попередній квартал.

Законопроєкт №15232 передбачає створення Єдиного реєстру мобілізаційних потреб задля забезпечення прозорості системи призову та мобілізаційної черговості, а №15236 – реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки "з силового органу на сервісну, прозору і підзвітну інституцію" для мінімізації "ручного контакту" та запровадження прозорих правил мобілізації.

Законопроєкт №15237 "про справедливе бронювання та участь в обороні" передбачає регулярний перегляд бронювання та ведення єдиного реєстру заброньованих без розкриття їх персональних даних. При цьому пропонується, щоб заброньовані особи брали участь в обороні держави одним з наступних способів: працевлаштування на об’єкті критичної інфраструктури; служби в резерві; здійснення цільових внесків на оборону.

Законопроєктом №15233 пропонується врегулювати механізми демобілізації та реінтеграції військовослужбовців, а №15241 запровадити системну післявоєнну адаптацію ветеранів, згідно якої держава гарантує їм забезпечення гарантованого працевлаштування, підтримку бізнесу, 5-річний супровід, доступ до програм перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також психологічної допомоги.

Також Заремський вніс законопроєкт №15239 "Про економічну стійкість під час війни", яким пропонує заборонити погіршення умов для малого і середнього бізнесу, зміни до податкового законодавства без шестимісячного перехідного періоду, пропонує проводити перевірки бізнесу виключно за ризик-орієнтованим принципом, гарантувати захист підприємств від силового тиску та запровадити швидкі механізми релокації бізнесу. Окремим законопроєктом №15240 пропонується запровадити обов’язковий аудит використання коштів на фінансування потреб національної оборони.