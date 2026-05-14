Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб, повідомляє ГУ Нацполіції у Києві.

"З-під завалів зруйнованого під’їзду багатоповерхівки деблокували двох чоловіків 21 та 30 років, та жінку – її особа наразі встановлюється. Ще один чоловік загинув у лікарні – його було госпіталізовано з автозаправної станції, яка зазнала ворожої атаки", – йдеться у повідомленні у телеграм.

Кількість потерпілих становить 39 осіб, серед них є немовля.

Поліція та екстрені служби продовжують працювати на місці.