Інтерфакс-Україна
Події
12:08 14.05.2026

Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

У Дарницькому районі столиці триває пошуково-рятувальна операція, є інформація про більш як десятерних зниклих безвісти, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"На жаль, відомо про трьох загиблих людей, яких рятувальники дістали з-під завалів. Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти – шукаємо. До пошуку залучено 6 кінологічних розрахунків", – написав він у Телеграмі.

За його словами, розгорнуті пункти прийому заяв до поліції – на зараз слідчі зареєстрували понад 100 звернень людей про пошкодження майна.

На місцях ліквідації наслідків удару працюють мобільні сервісні центри ГСЦ та Міграційної служби, в них можна оперативно відновити знищені документи: ID-картку, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

