СБУ викрила міжнародне угрупування, яке купувало кораблі для тіньового флоту РФ

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила міжнародне злочинне угруповання, яке на замовлення Росії займалося купівлею морських суден для тіньового флоту держави-агресора.

Як встановило розслідування, до складу угруповання входили громадяни України та іноземці.

"За матеріалами справи, фігуранти підшукували та купували необхідні судна в європейських країнах, забезпечували їхній юридичний супровід та набирали екіпаж. Після цього кораблі виходили у відкрите море, вимикали навігаційно-локаційне обладнання і рухалися до визначеної точки у нейтральних водах. Там їх таємно передавали російській стороні", – повідомляють у телеграм-каналі спецслужби.

СБУ задокументувала, як фігуранти справи поставили до РФ буксири, які залучаються для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порт.

Правоохоронці затримали одного з учасників угруповання, який перебував в Україні. Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку і смартфони із доказами оборудки. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ продовжує слідчо-оперативні дії щодо інших учасників схеми, включаючи громадян третіх країн. Досудове розслідування триває.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.