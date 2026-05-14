Інтерфакс-Україна
Події
11:28 14.05.2026

УЧХ працює на місці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

1 хв читати
УЧХ працює на місці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місці ліквідації наслідків російської нічної повітряної атаки у Києві.

"Загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста працює на місці ліквідації нічної атаки у Дарницькому районі Києва спільно з іншими рятувальними службами міста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Волонтери допомагають рятувальникам розбирати завали. Вони деблокували поранених та тіла загиблих.

На місці розгорнуто пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де постраждалі та рятувальники можуть отримати першу психологічну та домедичну допомогу. У наметі також можна випити гарячого чаю або кави, води та зарядити гаджети.

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.⠀

Як повідомлялося, внаслідок атаки 3 загиблих, 40 постраждалих, серед них двоє дітей. Вдалося врятувати 27 людей.

 

Теги: #київ #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:08 14.05.2026
Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

10:43 14.05.2026
Кількість загиблих у Києві зросла до двох – ДСНС

Кількість загиблих у Києві зросла до двох – ДСНС

10:20 14.05.2026
До 40 збільшилась кількість постраждалих у Києві, серед них дві дитини – мер

До 40 збільшилась кількість постраждалих у Києві, серед них дві дитини – мер

08:57 14.05.2026
У Києві вже 32 постраждалих, серед них немовля – мер

У Києві вже 32 постраждалих, серед них немовля – мер

08:33 14.05.2026
Кличко повідомляє вже про 23 постраждалих у Києві

Кличко повідомляє вже про 23 постраждалих у Києві

08:07 14.05.2026
У Києві на лівому березі перебої з водопостачанням через ворожу атаку – мер

У Києві на лівому березі перебої з водопостачанням через ворожу атаку – мер

07:46 14.05.2026
Уже 29 постраждалих в результаті російської атаки в Києві

Уже 29 постраждалих в результаті російської атаки в Києві

07:30 14.05.2026
УЧХ та  Генштаб ЗСУ розширюють співпрацю у сфері цивільно-військової взаємодії

УЧХ та  Генштаб ЗСУ розширюють співпрацю у сфері цивільно-військової взаємодії

06:44 14.05.2026
Одна людина загинула і 16 постраждали внаслідок атаки РФ Києва – КМВА

Одна людина загинула і 16 постраждали внаслідок атаки РФ Києва – КМВА

06:37 14.05.2026
Дев'ять постраждалих внаслідок російської масованої атаки на Київ – мер

Дев'ять постраждалих внаслідок російської масованої атаки на Київ – мер

ВАЖЛИВЕ

Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

Кількість загиблих у Києві зросла до двох – ДСНС

Окупанти запустили по Україні рекордні 1428 дронів за добу, 1362 з них збито та подавлено

Єрмак буде оскаржувати рішення ВАКС про запобіжний захід

ОСТАННЄ

СБУ викрила міжнародне угрупування, яке купувало кораблі для тіньового флоту РФ

Росіяни атакували машини місії ООН у Херсоні – ОВА

Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

Жінка загинула через удар БпЛА у Херсоні – ОВА

Рубіо сподівається на відновлення переговорів України та РФ, попри впевненість обох сторін у посиленні позицій

Діяльність JATEC обговорили на раді Україна-НАТО під головуванням Рютте

Понад 31 тис. абонентів без світла в Чернігівському районі внаслідок обстрілів – обленерго

Внаслідок масованої атаки є знеструмлені споживачі в 11 областях та Києві – "Укренерго"

Окупанти запустили по Україні рекордні 1428 дронів за добу, 1362 з них збито та подавлено

Єрмак про інцидент з яйцями: Я не бачив, мені потім розповіли, що відбувалося

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА