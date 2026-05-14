УЧХ працює на місці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місці ліквідації наслідків російської нічної повітряної атаки у Києві.

"Загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста працює на місці ліквідації нічної атаки у Дарницькому районі Києва спільно з іншими рятувальними службами міста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Волонтери допомагають рятувальникам розбирати завали. Вони деблокували поранених та тіла загиблих.

На місці розгорнуто пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де постраждалі та рятувальники можуть отримати першу психологічну та домедичну допомогу. У наметі також можна випити гарячого чаю або кави, води та зарядити гаджети.

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.⠀

Як повідомлялося, внаслідок атаки 3 загиблих, 40 постраждалих, серед них двоє дітей. Вдалося врятувати 27 людей.