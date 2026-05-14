11:21 14.05.2026
Росіяни атакували машини місії ООН у Херсоні – ОВА
Окупанти атакували машини Управління ООН з координації гуманітарних справ, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Порушуючи усі норми міжнародного права, росіяни атакували з безпілотника автівки гуманітарної місії у Корабельному районі Херсона. Внаслідок влучання пошкоджено машини Управління ООН з координації гуманітарних справ", – написав він у Телеграмі.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.