Інтерфакс-Україна
Події
11:21 14.05.2026

Росіяни атакували машини місії ООН у Херсоні – ОВА

Окупанти атакували машини Управління ООН з координації гуманітарних справ, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Порушуючи усі норми міжнародного права, росіяни атакували з безпілотника автівки гуманітарної місії у Корабельному районі Херсона. Внаслідок влучання пошкоджено машини Управління ООН з координації гуманітарних справ", – написав він у Телеграмі.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

 

