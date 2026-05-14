Інтерфакс-Україна
11:08 14.05.2026

Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС
Стало відомо про третю людину, яка загинула від удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"До 3 осіб зросла кількість загиблих через російський удар по Києву. З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялось про двох загиблих та 40 постраждалих, серед них – двоє дітей.

