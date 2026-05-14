11:08 14.05.2026
Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС
Фото: ДСНС
Стало відомо про третю людину, яка загинула від удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.
"До 3 осіб зросла кількість загиблих через російський удар по Києву. З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Раніше повідомлялось про двох загиблих та 40 постраждалих, серед них – двоє дітей.
Фото: Оксана Геронтьєва