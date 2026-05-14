11:02 14.05.2026

Рубіо сподівається на відновлення переговорів України та РФ, попри впевненість обох сторін у посиленні позицій

Рубіо сподівається на відновлення переговорів України та РФ, попри впевненість обох сторін у посиленні позицій

11:02 14.05.2026
Україна та Росія наразі краще оцінюють свої переговорні позиції, але США сподіваються на відновлення мирних перемовин між ними, готові й надалі виступати посередником та наразі є єдиною країною, яка може це зробити, заявив державний секретар Марко Рубіо.

"Українці відчувають дедалі більшу впевненість у своїх позиціях на полі бою. Вони пережили зиму… Росіяни відчувають певний оптимізм, оскільки ціни на нафту зросли", – сказав він на борту президентського літака дорогою до Китаю в інтерв’ю Fox News, фрагменти якого опублікував Держдеп в соцмережі X у четвер.

"Але, сподіваємося, незалежно від того, чи це заява Володимира Путіна (про наближення "конфлікту" до завершення – ІФ-У), чи щось інше, сподіваємося, що незабаром ми дійдемо до того моменту, коли обидві сторони знову почнуть переговори, і ми готові виступити посередником та довести цей процес до завершення", – зазначив Рубіо.

На його думку, США – єдина країна у світі, яка може це зробити.

"Якщо хтось інший хоче спробувати, нехай спробує. Але обидві сторони постійно кажуть нам, що ми єдині, хто може це зробити. Зрештою, президент хоче, щоб війна закінчилася, і якщо є щось, що він може зробити, і ми можемо зробити, щоб допомогти їй закінчитися, ми це зробимо", – наголосив держсекретар США.

За його словами, Україні знадобиться два десятиліття на відновлення, збитки для російської економіки є колосальними, з обох боків гине величезна кількість людей, так росіяни щомісяця втрачають від 15 тис. до 20 тис. солдатів вбитими.

"Це жахлива війна. І ми готові до цього (посередництва). Президент готовий до цього. Його команда готова сприяти дипломатичному завершенню війни", – підсумував Рубіо, який тиждень тому допускав вихід США з посередництва за небажання України та Росії відновлювати переговори.

В інтерв’ю держсекретар також зауважив, що Америка й надалі братиме участь у світових справах.

"Мова не йде про те, щоб замикатися на собі. Але ми будемо брати участь у світових справах, виходячи з того, що є корисним для Америки, що відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", – пояснив Рубіо.

За його словами, якщо це робить країну безпечнішою, захищенішою, заможнішою, то участь у таких світових справах є пріоритетною, але якщо ні, "то це може бути гарною справою, але вона не буде настільки високою у списку пріоритетів".

"Ми можемо спробувати щось зробити на периферії, але він (президент Трамп) бере участь і присвячує свій час тим питанням у світі, які безпосередньо впливають на безпеку та добробут американського народу. Якщо десь у світі є місце, де американський бізнес може процвітати і, отже, допомагати нашій економіці, президент бере в цьому участь. Якщо це загроза нашій національній безпеці, чи то зараз, чи то щось, що насувається через три роки, президент не залишить це незавершеною справою", – підсумував держсекретар.

Щодо НАТО, то Рубіо виділив країни, які допомагають США, наприклад Португалію, Польщу, Румунію, Болгарія, але також згадав про Іспанію, "яка повелася жахливо, просто огидно".

Держсекретар наголосив, що треба вирішите обґрунтоване питання щодо мети альянсу, яке виникло під час конфлікту з Іраном, який поставив під сумнів права США на розміщення та використання баз у країнах НАТО.

"Яка мета існування альянсу, користь від якого для нас полягає у цих правах на розміщення військових баз, якщо в час конфлікту, такого як той, що ми мали з Іраном, вони можуть відмовити нам у використанні цих баз. То для чого ми там? Лише для того, щоб захищати їх, але не для просування наших національних інтересів?" – пояснив позицію США держсекретар.

08:56 14.05.2026
Зеленський відреагував на атаку РФ: понад 670 дронів і 56 ракет, головна ціль – Київ

08:32 14.05.2026
Росія вночі атакувала залізничну та портову інфраструктуру країни – віцепрем'єр

08:23 14.05.2026
Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

02:44 14.05.2026
Україна та Велика Британія домовились про нові санкції проти РФ, зокрема, щодо тіньового флоту та електроніки для ВПК

01:27 14.05.2026
Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

20:16 13.05.2026
Рютте запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 0,25% ВВП – ЗМІ

20:11 13.05.2026
ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

20:09 13.05.2026
Словаччина відкрила ПП на кордоні з Україною – ЗМІ

18:18 13.05.2026
Україна та Литва домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal – Зеленський

18:14 13.05.2026
Литва та Україна уклали угоду у сферах оборонної експертизи та оборонної промисловості

