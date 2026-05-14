Діяльність JATEC обговорили на раді Україна-НАТО під головуванням Рютте

Засідання Ради Україна-НАТО на рівні постійних представників, присвячене діяльності Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre (JATEC), відбулося в штаб-квартирі НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в четвер.

"Учасники засідання підкреслили, що безпека України є невіддільною від безпеки НАТО, а Україна виступає не лише отримувачем, а й постачальником безпеки. НАТО вже визначило низку уроків із воєнного досвіду України для інтеграції у доктрини та оборонне планування Альянсу. Ключовими чинниками успіху визнано адаптивність, швидкість та інноваційність", – йдеться в повідомленні за результатами засідання.

Основними доповідачами виступили верховний головнокомандувач Об’єднаних зброй них сил НАТО з питань трансформації адмірал П’єр Вандьє та заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук зазначила, що JATEC, створений для посилення взаємосумісності та обміну досвідом повномасштабної війни, вже здобув визнання завдяки інноваційним змаганням та залученню українських військовослужбовців до навчань Альянсу.

В Генштабі повідомили, що союзники підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну та спільно працювати над посиленням її оборонних спроможностей через механізми JATEC.