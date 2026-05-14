Інтерфакс-Україна
Події
10:53 14.05.2026

Діяльність JATEC обговорили на раді Україна-НАТО під головуванням Рютте

1 хв читати
Діяльність JATEC обговорили на раді Україна-НАТО під головуванням Рютте
Фото: Генштаб ЗСУ

Засідання Ради Україна-НАТО на рівні постійних представників, присвячене діяльності Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre (JATEC), відбулося в штаб-квартирі НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в четвер.

"Учасники засідання підкреслили, що безпека України є невіддільною від безпеки НАТО, а Україна виступає не лише отримувачем, а й постачальником безпеки. НАТО вже визначило низку уроків із воєнного досвіду України для інтеграції у доктрини та оборонне планування Альянсу. Ключовими чинниками успіху визнано адаптивність, швидкість та інноваційність", – йдеться в повідомленні за результатами засідання.

Основними доповідачами виступили верховний головнокомандувач Об’єднаних зброй них сил НАТО з питань трансформації адмірал П’єр Вандьє та заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук зазначила, що JATEC, створений для посилення взаємосумісності та обміну досвідом повномасштабної війни, вже здобув визнання завдяки інноваційним змаганням та залученню українських військовослужбовців до навчань Альянсу.

В Генштабі повідомили, що союзники підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну та спільно працювати над посиленням її оборонних спроможностей через механізми JATEC.

Теги: #jatec #нато_україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:46 22.03.2026
Україну вперше за час повномасштабної війни відвідала делегація НАТО на чолі з адміралом Вандьє - Паліса

Україну вперше за час повномасштабної війни відвідала делегація НАТО на чолі з адміралом Вандьє - Паліса

16:34 11.02.2026
Міністри оборони країн НАТО у четвер обговорять подальшу підтримку України

Міністри оборони країн НАТО у четвер обговорять подальшу підтримку України

09:45 09.01.2026
Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через російський удар "Орєшніком"

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через російський удар "Орєшніком"

11:37 31.12.2025
Міноборони розповіло про шість основних досягнень спільного Центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти

Міноборони розповіло про шість основних досягнень спільного Центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти

14:12 13.02.2025
Рютте: Спільний центр України та НАТО JATEC в Польщі розпочне роботу з наступного тижня

Рютте: Спільний центр України та НАТО JATEC в Польщі розпочне роботу з наступного тижня

11:12 20.12.2024
Центр НАТО-Україна JATEC має запрацювати на повну потужність найближчими тижнями - Тернер

Центр НАТО-Україна JATEC має запрацювати на повну потужність найближчими тижнями - Тернер

00:37 19.12.2024
Зеленський про зустріч із Рютте: Альянс робитиме все, щоб Україна була максимально сильною

Зеленський про зустріч із Рютте: Альянс робитиме все, щоб Україна була максимально сильною

01:22 30.11.2024
Блінкен поінформував Сибігу про підтримку України на майбутніх дипломатичних зустрічах із НАТО

Блінкен поінформував Сибігу про підтримку України на майбутніх дипломатичних зустрічах із НАТО

22:49 07.11.2024
Україна прагне рівних і продуктивних відносин з Угорщиною - Зеленський

Україна прагне рівних і продуктивних відносин з Угорщиною - Зеленський

01:58 24.10.2024
Ключові члени НАТО зволікають із запрошенням України, бо не хочуть бути втягнутими у війну з РФ - ЗМІ

Ключові члени НАТО зволікають із запрошенням України, бо не хочуть бути втягнутими у війну з РФ - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

Кількість загиблих у Києві зросла до двох – ДСНС

Окупанти запустили по Україні рекордні 1428 дронів за добу, 1362 з них збито та подавлено

Єрмак буде оскаржувати рішення ВАКС про запобіжний захід

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 31 та двоє загиблих

ОСТАННЄ

СБУ викрила міжнародне угрупування, яке купувало кораблі для тіньового флоту РФ

УЧХ працює на місці ліквідації наслідків атаки РФ у Києві

Росіяни атакували машини місії ООН у Херсоні – ОВА

Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

Жінка загинула через удар БпЛА у Херсоні – ОВА

Рубіо сподівається на відновлення переговорів України та РФ, попри впевненість обох сторін у посиленні позицій

Кількість загиблих у Києві зросла до двох – ДСНС

Понад 31 тис. абонентів без світла в Чернігівському районі внаслідок обстрілів – обленерго

Внаслідок масованої атаки є знеструмлені споживачі в 11 областях та Києві – "Укренерго"

Окупанти запустили по Україні рекордні 1428 дронів за добу, 1362 з них збито та подавлено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА