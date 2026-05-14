Інтерфакс-Україна
Події
10:43 14.05.2026

Кількість загиблих у Києві зросла до двох – ДСНС

Фото: ДСНС Києва

До двох людей зросла кількість загиблих від удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі столиці, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 10:00 відомо про двох загиблих. Надзвичайникам вдалося врятувати 28 людей. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару тривають, рятувальники вже вивезли понад 20 куб. м уламків будівельних конструкцій та евакуювали п’ять пошкоджених автомобілів.

Раніше повідомлялось про одного загиблого та 40 постраждалих, серед них – двоє дітей.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 14.05.2026
Внаслідок масованої атаки є знеструмлені споживачі в 11 областях та Києві – "Укренерго"

10:20 14.05.2026
До 40 збільшилась кількість постраждалих у Києві, серед них дві дитини – мер

08:57 14.05.2026
У Києві вже 32 постраждалих, серед них немовля – мер

08:33 14.05.2026
Кличко повідомляє вже про 23 постраждалих у Києві

08:07 14.05.2026
У Києві на лівому березі перебої з водопостачанням через ворожу атаку – мер

07:46 14.05.2026
Уже 29 постраждалих в результаті російської атаки в Києві

06:44 14.05.2026
Одна людина загинула і 16 постраждали внаслідок атаки РФ Києва – КМВА

06:37 14.05.2026
Дев'ять постраждалих внаслідок російської масованої атаки на Київ – мер

04:45 14.05.2026
Четверо постраждалих у Києві через атаку РФ

19:01 13.05.2026
"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

