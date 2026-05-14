Кількість загиблих у Києві зросла до двох – ДСНС

До двох людей зросла кількість загиблих від удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі столиці, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 10:00 відомо про двох загиблих. Надзвичайникам вдалося врятувати 28 людей. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару тривають, рятувальники вже вивезли понад 20 куб. м уламків будівельних конструкцій та евакуювали п’ять пошкоджених автомобілів.

Раніше повідомлялось про одного загиблого та 40 постраждалих, серед них – двоє дітей.