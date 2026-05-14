Понад 31 тис. абонентів без світла в Чернігівському районі внаслідок обстрілів – обленерго

АТ "Чернігівобленерго" повідомляє про знеструмлення понад 31 тис. абонентів у Чернігівському районі внаслідок пошкодження енергооб’єкта під час російського обстрілу.

"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб’єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 31 тисячу абонентів. Енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація", – повідомляється в телеграм-каналі компанії в четвер вранці.

Як повідомлялося, під час російської атаки Сили оборони з 18:00 середи ліквідували 652 із 675 БпЛА та 41 з 56 ракет, випущених окупантами, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях. Ця атака стала продовженням масованого удару дронів протягом минулого (майже 800 БпЛА). Удар був спрямований на декілька областей України, де зафіксовані жертви та руйнування, Київ був основним напрямком удару.