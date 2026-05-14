Інтерфакс-Україна
Події
10:37 14.05.2026

Понад 31 тис. абонентів без світла в Чернігівському районі внаслідок обстрілів – обленерго

Понад 31 тис. абонентів без світла в Чернігівському районі внаслідок обстрілів – обленерго
Фото: https://t.me/chernigivoblenergo

АТ "Чернігівобленерго" повідомляє про знеструмлення понад 31 тис. абонентів у Чернігівському районі внаслідок пошкодження енергооб’єкта під час російського обстрілу.

"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб’єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 31 тисячу абонентів. Енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація", – повідомляється в телеграм-каналі компанії в четвер вранці.

Як повідомлялося, під час російської атаки Сили оборони з 18:00 середи ліквідували 652 із 675 БпЛА та 41 з 56 ракет, випущених окупантами, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях. Ця атака стала продовженням масованого удару дронів протягом минулого (майже 800 БпЛА). Удар був спрямований на декілька областей України, де зафіксовані жертви та руйнування, Київ був основним напрямком удару.

