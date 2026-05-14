10:34 14.05.2026

Внаслідок масованої атаки є знеструмлені споживачі в 11 областях та Києві – "Укренерго"

Упродовж минулої та вже поточної доби ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, й енергетичного сектору, повідомила НЕК "Укренерго" в четвер.

"Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та м. Київ", – зазначили в компанії.

Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почались одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.

Окрім того, через несприятливі погодні умови у вигляді грози та поривів вітру станом на ранок 14 травня повністю або частково були знеструмлені понад 50 населених пунктів у Дніпропетровській та Полтавській областях. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених мереж.

Водночас, за інформацією Міністерства енергетики України, застосування обмежень в четвер не прогнозується. 

10:20 14.05.2026
До 40 збільшилась кількість постраждалих у Києві, серед них дві дитини – мер

19:01 13.05.2026
"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

18:41 13.05.2026
Атака РФ може тривати до обіду четверга, вночі можливі пуски ракет – радник міністра оборони

18:27 13.05.2026
Атака РФ на Закарпаття у середу є наймасованішою у регіоні з початку повномасштабного вторгнення

18:02 13.05.2026
РФ атакою проти України намагається зіпсувати загальний політичний фон під час візиту Трампа до Китаю – Зеленський

15:58 13.05.2026
Дергачівську громаду Харківської області частково знеструмлено через удар по критичній інфраструктурі

15:27 13.05.2026
Мешканець Харківської області загинув через атаку FPV-дронів

07:44 13.05.2026
Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

11:06 11.05.2026
Пожежу у Чорнобильській зоні локалізовано, внаслідок бойових дій є відключення в п'яти областях – Міненерго

11:12 05.05.2026
Атаки РФ залишили без світла частину споживачів в 4 областях – Міненерго

