Внаслідок масованої атаки є знеструмлені споживачі в 11 областях та Києві – "Укренерго"

Упродовж минулої та вже поточної доби ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, й енергетичного сектору, повідомила НЕК "Укренерго" в четвер.

"Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та м. Київ", – зазначили в компанії.

Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почались одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.

Окрім того, через несприятливі погодні умови у вигляді грози та поривів вітру станом на ранок 14 травня повністю або частково були знеструмлені понад 50 населених пунктів у Дніпропетровській та Полтавській областях. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених мереж.

Водночас, за інформацією Міністерства енергетики України, застосування обмежень в четвер не прогнозується.