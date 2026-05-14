Окупанти запустили по Україні рекордні 1428 дронів за добу, 1362 з них збито та подавлено

За минулу добу (13-14 травня) Росія застосувала проти України 1428 безпілотників різних типів, силами протиповітряної оборони знешкоджено 1362 з них, ефективність роботи ППО по БпЛА склала 95,38%.

"Противник атакує великою кількістю вже яку добу... Була надзвичайно коротка пауза після вчорашнього удару ввечері, якої було замало для відпочинку особового складу, техніки на перегрупування", – зазначив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телеетері "Суспільного".

За його словами, українська ППО вже працювала у такому режимі, що призводить до фізичної втоми особового складу, перенавантаження техніки та більших витрат боєприпасів.

"Переживаємо зараз найбільші удари взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих і балістичних ракет, також дронів різних типів", – наголосив Ігнат.

Він розповів, що під час атаки російські війська, окрім дронів типу Shahed, "Гербера" та "Італмас", застосували реактивні БПЛА "Бандероль".

Як повідомлялось, 24 березня окупанти запустили по Україні рекордні 948 дронів за добу, 906 з них збито та подавлено.