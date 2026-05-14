10:25 14.05.2026

Єрмак про інцидент з яйцями: Я не бачив, мені потім розповіли, що відбувалося

Фото: Єгор Шуміхін

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що намагався з’ясувати, які питання були у людини, яка напередодні намагалася поцілити у нього яйцями, але цього не вдалося зробити.

"Чесно кажучи, я давав інтерв’ю – відповідав на питання одному із ваших колег (під час інциденту – ІФ-У), тому потім тільки мені розповіли, що відбувалося. Я чесно кажучи, не бачив. Потім бачив якесь відео", – сказав Єрмак журналістам у четвер.

Він додав, що згодом спробував з’ясувати, які питання були у людини, але цього не вдалося зробити.

Після засідання Вищого антикорупційного суду 13 травня недалеко від будівлі ВАКС невідомий хлопець кинув у Андрія Єрмака два яйця, але промахнувся. Медіа повідомляли, що хлопець є "азовцем", який раніше перебував у полоні.

10:03 14.05.2026
САП вирішить, чи оскаржувати запобіжний захід Єрмаку, після ознайомлення з повним текстом ухвали

09:28 14.05.2026
Єрмак буде оскаржувати рішення ВАКС про запобіжний захід

09:14 14.05.2026
ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн

19:29 13.05.2026
Радник Зеленського про консультації Єрмака: езотерикою в Офісі президента не займаються

19:09 13.05.2026
Обвинувачення не надало переконливих доказів кримінальних дій Єрмака – адвокат

19:08 13.05.2026
Адвокат Єрмака: Будь-яких підстав для тримання під вартою немає і не може бути

18:45 13.05.2026
Посол ЄС: Факт розгляду справи Єрмака у ВАКС під час війни демонструє стійкість антикорупційних органів та здатність працювати

18:08 13.05.2026
Суддя перейшов до нарадчої кімнаті для винесення рішення щодо запобіжного заходу Єрмаку

18:05 13.05.2026
Рішення щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку буде оголошено в четвер о 9:00 – ВАКС

17:40 13.05.2026
Єрмаку інкримінується не набуття майна, а будівництво за злочинні кошти, – прокурор в суді

