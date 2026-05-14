Єрмак про інцидент з яйцями: Я не бачив, мені потім розповіли, що відбувалося

Фото: Єгор Шуміхін

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що намагався з’ясувати, які питання були у людини, яка напередодні намагалася поцілити у нього яйцями, але цього не вдалося зробити.

"Чесно кажучи, я давав інтерв’ю – відповідав на питання одному із ваших колег (під час інциденту – ІФ-У), тому потім тільки мені розповіли, що відбувалося. Я чесно кажучи, не бачив. Потім бачив якесь відео", – сказав Єрмак журналістам у четвер.

Він додав, що згодом спробував з’ясувати, які питання були у людини, але цього не вдалося зробити.

Після засідання Вищого антикорупційного суду 13 травня недалеко від будівлі ВАКС невідомий хлопець кинув у Андрія Єрмака два яйця, але промахнувся. Медіа повідомляли, що хлопець є "азовцем", який раніше перебував у полоні.