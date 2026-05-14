Кількість постраждалих у Харкові зросла до 20, 12 із них – шпиталізовані

Кількість постраждалих внаслідок ранкових ударів по Харкову зростає, станом на 9:43 вона сягнула 20.

"На цю хвилину відомо про 14 постраждалих в Шевченківському районі, 6 людей – в Салтівському районі... В лікарні наразі перебуває 12 постраждалих. 2 людини у важкому стані. 10 людей у середньому та легкому стані", – повідомили журналістам в пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Шевченківському району міста по допомогу до медиків звернулося 14 осіб, у Салтівському – двоє.