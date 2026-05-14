Інтерфакс-Україна
Події
10:06 14.05.2026

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 20, 12 із них – шпиталізовані

1 хв читати

Кількість постраждалих внаслідок ранкових ударів по Харкову зростає, станом на 9:43 вона сягнула 20.

"На цю хвилину відомо про 14 постраждалих в Шевченківському районі, 6 людей – в Салтівському районі... В лікарні наразі перебуває 12 постраждалих. 2 людини у важкому стані. 10 людей у середньому та легкому стані", – повідомили журналістам в пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Шевченківському району міста по допомогу до медиків звернулося 14 осіб, у Салтівському – двоє.

Теги: #харків #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 14.05.2026
У Києві вже 32 постраждалих, серед них немовля – мер

У Києві вже 32 постраждалих, серед них немовля – мер

08:38 14.05.2026
Уже семеро постраждалих на Київщині через атаку РФ

Уже семеро постраждалих на Київщині через атаку РФ

07:46 14.05.2026
Уже 29 постраждалих в результаті російської атаки в Києві

Уже 29 постраждалих в результаті російської атаки в Києві

06:44 14.05.2026
Одна людина загинула і 16 постраждали внаслідок атаки РФ Києва – КМВА

Одна людина загинула і 16 постраждали внаслідок атаки РФ Києва – КМВА

06:37 14.05.2026
Дев'ять постраждалих внаслідок російської масованої атаки на Київ – мер

Дев'ять постраждалих внаслідок російської масованої атаки на Київ – мер

06:28 14.05.2026
Ворог масовано атакував Київщину, шестеро постраждалих

Ворог масовано атакував Київщину, шестеро постраждалих

04:45 14.05.2026
Четверо постраждалих у Києві через атаку РФ

Четверо постраждалих у Києві через атаку РФ

21:07 13.05.2026
Дві жінки постраждали внаслідок дронової атаки на Козачу Лопань, їх шпиталізували до Харкова

Дві жінки постраждали внаслідок дронової атаки на Козачу Лопань, їх шпиталізували до Харкова

13:59 13.05.2026
Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 2-х університетів

Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 2-х університетів

08:03 13.05.2026
До п'яти зросла кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу, 9-місячній дівчинці врятували ніжку

До п'яти зросла кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу, 9-місячній дівчинці врятували ніжку

ВАЖЛИВЕ

Єрмак буде оскаржувати рішення ВАКС про запобіжний захід

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 31 та двоє загиблих

ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн

Зеленський відреагував на атаку РФ: понад 670 дронів і 56 ракет, головна ціль – Київ

Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

ОСТАННЄ

САП вирішить, чи оскаржувати запобіжний захід Єрмаку, після ознайомлення з повним текстом ухвали

Дві людини загинули, ще дві поранені внаслідок обстрілів на Донеччині – ОВА

Росіяни вдарили по двох районах Харкова, щонайменше 16 постраждалих

Єрмак буде оскаржувати рішення ВАКС про запобіжний захід

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 31 та двоє загиблих

ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн

Зеленський відреагував на атаку РФ: понад 670 дронів і 56 ракет, головна ціль – Київ

Ворог ударив по Полтавщині: пошкоджено підприємства та житлові будинки

Кличко повідомляє вже про 23 постраждалих у Києві

Росія вночі атакувала залізничну та портову інфраструктуру країни – віцепрем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА