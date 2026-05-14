САП вирішить, чи оскаржувати запобіжний захід Єрмаку, після ознайомлення з повним текстом ухвали

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вирішить, чи оскаржувати запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку після ознайомлення з повним текстом ухвали Вищого антикорупційного суду (ВАКС), сказала прокурор САП Валентина Гребенюк.

"Щодо того, чи буде Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржувати ухвалене рішення, то таке рішення буде прийнято після ознайомлення з повним текстом ухвали і з мотивами цього рішення", – сказала Гребенюк в коментарі журналістам після засідання ВАКС.

Вона додала, що все, крім суми застави, судом було задоволено.

Під час оголошення рішення, суддя зазначив, що повний текст ухвали буде проголошено 18 травня о 16:00.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

12 травня відбулося перше засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу Єрмаку, який підозрюється в легалізації коштів. В той же день було оголошено перерву в засіданні до 13 травня на прохання захисту Єрмака надати час для ознайомлення з матеріалами справи. 14 травня засідання продовжилося, перша його частина пройшла у закритому режимі.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.

14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

Сам Єрмак заявляє, що оскаржуватиме рішення ВАКС щодо запобіжного заходу, а також за допомогою друзів намагатиметься внести заставу.