10:03 14.05.2026

САП вирішить, чи оскаржувати запобіжний захід Єрмаку, після ознайомлення з повним текстом ухвали

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вирішить, чи оскаржувати запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку після ознайомлення з повним текстом ухвали Вищого антикорупційного суду (ВАКС), сказала прокурор САП Валентина Гребенюк.

"Щодо того, чи буде Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржувати ухвалене рішення, то таке рішення буде прийнято після ознайомлення з повним текстом ухвали і з мотивами цього рішення", – сказала Гребенюк в коментарі журналістам після засідання ВАКС.

Вона додала, що все, крім суми застави, судом було задоволено.

Під час оголошення рішення, суддя зазначив, що повний текст ухвали буде проголошено 18 травня о 16:00.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

12 травня відбулося перше засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу Єрмаку, який підозрюється в легалізації коштів. В той же день було оголошено перерву в засіданні до 13 травня на прохання захисту Єрмака надати час для ознайомлення з матеріалами справи. 14 травня засідання продовжилося, перша його частина пройшла у закритому режимі.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.

14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

Сам Єрмак заявляє, що оскаржуватиме рішення ВАКС щодо запобіжного заходу, а також за допомогою друзів намагатиметься внести заставу.

09:28 14.05.2026
Єрмак буде оскаржувати рішення ВАКС про запобіжний захід

ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн

Радник Зеленського про консультації Єрмака: езотерикою в Офісі президента не займаються

Обвинувачення не надало переконливих доказів кримінальних дій Єрмака – адвокат

Адвокат Єрмака: Будь-яких підстав для тримання під вартою немає і не може бути

Посол ЄС: Факт розгляду справи Єрмака у ВАКС під час війни демонструє стійкість антикорупційних органів та здатність працювати

Суддя перейшов до нарадчої кімнаті для винесення рішення щодо запобіжного заходу Єрмаку

Рішення щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку буде оголошено в четвер о 9:00 – ВАКС

Єрмаку інкримінується не набуття майна, а будівництво за злочинні кошти, – прокурор в суді

Єрмак в суді заперечив усі звинувачення на свою адресу: Нічого не купував, не орендував, не сплачував нікому жодних грошей ні за що

