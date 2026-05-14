Дві людини загинули, ще дві поранені внаслідок обстрілів на Донеччині – ОВА

Фото: Донецька ОВА

Життя двох мирних мешканців забрали російські обстріли, ще дві людини зазнали поранень, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Станом на ранок 14 травня… у Біленькому поранено людину. У Дружківці дві людини загинули і одна поранена, пошкоджено 13 приватних будинків", – написав він у Телеграмі.

За його словами, у Покровському районі, у Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку. К Краматорському районі, у Слов’янську пошкоджено два приватні будинки і два автомобілі. У Краматорську пошкоджено приватний будинок і автівку.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини.