09:28 14.05.2026

Єрмак буде оскаржувати рішення ВАКС про запобіжний захід

Фото: Єгор Шуміхін

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що оскаржуватиме рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо запобіжного заходу.

"Я залишаюся на своїй позиції, я заперечую будь-які звинувачення в мою адресу. Є рішення суду, я буду продовжувати боротися", – сказав Єрмак під час засідання у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) у четвер.

Він додав, що група його адвокатів буде подавати апеляцію.

Щодо внесення застави, Єрмак наголосив, що у нього немає таких грошей.

"Я не готувався до цього (до такого рішення суду – ІФ-У). Я думаю, достатньо є знайомих, друзів, сподіваюся, що вони зможуть в цьому допомогти", – заявив він.

На уточнююче запитання, чи буде він намагатися внести заставу, він відповів ствердно: "Якщо буде така можливість, то безумовно".

В той же час, він відмовився відповідати на запитання, хто з друзів зможе йому допомогти із заставою.

На його думку, все, що відбувалося з процесом, було під тиском.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

12 травня відбулося перше засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу Єрмаку, який підозрюється в легалізації коштів. В той же день було оголошено перерву в засіданні до 13 травня на прохання захисту Єрмака надати час для ознайомлення з матеріалами справи. 14 травня засідання продовжилося, перша його частина пройшла у закритому режимі.

САП просить суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.

14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

