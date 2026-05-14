Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 31 та двоє загиблих

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали 31 людина та дві загинули, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 31 – дістала поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Паришеве, Станіслав, Новорайськ, Комишани, Новоолександрівка, Михайлівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Правдине, Новодмитрівка, Тараса Шевченка, Раківка, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Микільське, Осокорівка, Республіканець, Садове, Червоне, Чорнобаївка, Надіївка, Зміївка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.Також окупанти понівечили стільникову вежу, заклад громадського харчування, господарську споруду, магазин, маршрутний автобус та приватні автомобілі.

Прокудін додав, що в середу зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.

Пізніше він додав, що стало відомо про загибель літньої жительки Комишан через російський обстріл у середу.

"Орієнтовно о 16:00 окупанти вдарили по селищу з артилерії, внаслідок чого смертельні травми дістала 79-річна жінка", – написав він.