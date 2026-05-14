09:17 14.05.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 31 та двоє загиблих

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали 31 людина та дві загинули, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 31 – дістала поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Паришеве, Станіслав, Новорайськ, Комишани, Новоолександрівка, Михайлівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Правдине, Новодмитрівка, Тараса Шевченка, Раківка, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Микільське, Осокорівка, Республіканець, Садове, Червоне, Чорнобаївка, Надіївка, Зміївка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.Також окупанти понівечили стільникову вежу, заклад громадського харчування, господарську споруду, магазин, маршрутний автобус та приватні автомобілі.

Прокудін додав, що в середу зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.

Пізніше він додав, що стало відомо про загибель літньої жительки Комишан через російський обстріл у середу.

"Орієнтовно о 16:00 окупанти вдарили по селищу з артилерії, внаслідок чого смертельні травми дістала 79-річна жінка", – написав він.

Теги: #херсонська_область #обстріли

07:19 14.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 49 населених пунктів Запорізької області

Росія зробила головною ціллю залізничну інфраструктуру – Кулеба

Внаслідок російського удару на Херсонщині двоє загиблих, 26 поранено – прокуратура

Жінка загинула, ще одну поранено через удар БпЛА на Херсонщині – ОВА

Троє людей поранені внаслідок атак РФ по Запорізькому району, за добу окупанти завдали ударів по 49 населених пунктах – ОВА

На Харківщині вдалося евакуювати з прифронтових територій 17 цивільних – ОВА

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Ворожа повітряна атака пошкодила житлові будинки та автівки у Житомирі

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населених пункти Запорізької області

