Інтерфакс-Україна
09:14 14.05.2026

ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн

Фото: Єгор Шуміхін

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

Як передає кореспондент агентства, відповідну ухвалу ВАКС проголосив в четвер.

Єрмак присутній на оголошенні рішенні суду.

САП просила обрати Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 180 млн грн застави.

Теги: #єрмак #вакс #арешт

19:29 13.05.2026
Радник Зеленського про консультації Єрмака: езотерикою в Офісі президента не займаються

19:09 13.05.2026
Обвинувачення не надало переконливих доказів кримінальних дій Єрмака – адвокат

19:08 13.05.2026
Адвокат Єрмака: Будь-яких підстав для тримання під вартою немає і не може бути

18:45 13.05.2026
Посол ЄС: Факт розгляду справи Єрмака у ВАКС під час війни демонструє стійкість антикорупційних органів та здатність працювати

18:08 13.05.2026
Суддя перейшов до нарадчої кімнаті для винесення рішення щодо запобіжного заходу Єрмаку

18:05 13.05.2026
Рішення щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку буде оголошено в четвер о 9:00 – ВАКС

17:40 13.05.2026
Єрмаку інкримінується не набуття майна, а будівництво за злочинні кошти, – прокурор в суді

17:37 13.05.2026
Єрмак в суді заперечив усі звинувачення на свою адресу: Нічого не купував, не орендував, не сплачував нікому жодних грошей ні за що

16:57 13.05.2026
Єрмак про повагу до антикорупційних органів: Безумовно, вона в мене є, як і до всіх державних органів

16:45 13.05.2026
Єрмак про можливість потрапити до СІЗО: Я про це не думаю

