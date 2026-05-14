09:14 14.05.2026
ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн
Фото: Єгор Шуміхін
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.
Як передає кореспондент агентства, відповідну ухвалу ВАКС проголосив в четвер.
Єрмак присутній на оголошенні рішенні суду.
САП просила обрати Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 180 млн грн застави.
Далі буде