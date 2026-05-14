Зеленський відреагував на атаку РФ: понад 670 дронів і 56 ракет, головна ціль – Київ

Внаслідок масованого російського удару по Україні, під час якого було застосовано понад 670 ударних дронів і 56 ракет, у Києві загинула одна людина, у житловій дев'ятиповерхівці повністю зруйновано під'їзд, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій дев'ятиповерхівці – у будинку повністю зруйновано під'їзд. Врятовано десятки людей. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Під завалами ще можуть бути люди", – написав він у Телеграм.

За його словми, за ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. Головна ціль цього удару – Київ. У місті є пошкодження на 20 локаціях.

"Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура. Також є руйнування в Київській області, були такі ж терористичні удари по енергетиці в Кременчуку, портовій та житловій забудові в Чорноморську", – написав він.

Загалом, зазначив президент, із початку доби середи росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад.

"Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба. Програма PURL потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. І так само в інтересах усіх, хто прагне миру, потрібно продовжувати тиск на Росію. Дякую всім, хто разом з Україною", – підкреслив Зеленський.