Інтерфакс-Україна
Події
08:56 14.05.2026

Зеленський відреагував на атаку РФ: понад 670 дронів і 56 ракет, головна ціль – Київ

2 хв читати
Зеленський відреагував на атаку РФ: понад 670 дронів і 56 ракет, головна ціль – Київ
Фото: Офіс Президента України /www.president.gov.ua/

Внаслідок масованого російського удару по Україні, під час якого було застосовано понад 670 ударних дронів і 56 ракет, у Києві загинула одна людина, у житловій дев'ятиповерхівці повністю зруйновано під'їзд, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій дев'ятиповерхівці – у будинку повністю зруйновано під'їзд. Врятовано десятки людей. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Під завалами ще можуть бути люди", – написав він у Телеграм.

За його словми, за ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. Головна ціль цього удару – Київ. У місті є пошкодження на 20 локаціях.

"Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура. Також є руйнування в Київській області, були такі ж терористичні удари по енергетиці в Кременчуку, портовій та житловій забудові в Чорноморську", – написав він.

Загалом, зазначив президент, із початку доби середи росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад.

"Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба. Програма PURL потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. І так само в інтересах усіх, хто прагне миру, потрібно продовжувати тиск на Росію. Дякую всім, хто разом з Україною", – підкреслив Зеленський.

 

Теги: #атака #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 14.05.2026
Ворог ударив по Полтавщині: пошкоджено підприємства та житлові будинки

Ворог ударив по Полтавщині: пошкоджено підприємства та житлові будинки

08:38 14.05.2026
Уже семеро постраждалих на Київщині через атаку РФ

Уже семеро постраждалих на Київщині через атаку РФ

08:33 14.05.2026
Кличко повідомляє вже про 23 постраждалих у Києві

Кличко повідомляє вже про 23 постраждалих у Києві

08:32 14.05.2026
Росія вночі атакувала залізничну та портову інфраструктуру країни – віцепрем'єр

Росія вночі атакувала залізничну та портову інфраструктуру країни – віцепрем'єр

08:23 14.05.2026
Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

08:07 14.05.2026
У Києві на лівому березі перебої з водопостачанням через ворожу атаку – мер

У Києві на лівому березі перебої з водопостачанням через ворожу атаку – мер

07:46 14.05.2026
Уже 29 постраждалих в результаті російської атаки в Києві

Уже 29 постраждалих в результаті російської атаки в Києві

02:44 14.05.2026
Україна та Велика Британія домовились про нові санкції проти РФ, зокрема, щодо тіньового флоту та електроніки для ВПК

Україна та Велика Британія домовились про нові санкції проти РФ, зокрема, щодо тіньового флоту та електроніки для ВПК

01:27 14.05.2026
Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

23:18 13.05.2026
Зеленський: на саміті "Бухарестської дев'ятки" досягнуто нових домовленостей у форматі Drone Deals та з оборонної співпраці

Зеленський: на саміті "Бухарестської дев'ятки" досягнуто нових домовленостей у форматі Drone Deals та з оборонної співпраці

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

Уже 29 постраждалих в результаті російської атаки в Києві

Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

ОСТАННЄ

Двоє постраждалих внаслідок російської атаки Одещини

ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 215 од. спецтехніки – Генштаб

УЧХ та  Генштаб ЗСУ розширюють співпрацю у сфері цивільно-військової взаємодії

Під ворожим обстрілом опинилися 49 населених пунктів Запорізької області

Розпочалась зустріч лідерів США Трампа та Китаю Сі

14 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Одна людина загинула і 16 постраждали внаслідок атаки РФ Києва – КМВА

Дев'ять постраждалих внаслідок російської масованої атаки на Київ – мер

Ворог масовано атакував Київщину, шестеро постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА