08:52 14.05.2026

Ворог ударив по Полтавщині: пошкоджено підприємства та житлові будинки

Фото: https://t.me/poltavskaOVA

Внаслідок нічного комбінованого удару в Полтавській області пошкоджено промислове та автотранспортне підприємства, а також приватні будинки, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич.

"Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого удару по Кременчуцькому району", – написав він у Телеграм.

За словами глави ОВА, внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях.

Інформації щодо травмованих станом на зараз не надходило, додав він.

 

08:38 14.05.2026
Уже семеро постраждалих на Київщині через атаку РФ

Кличко повідомляє вже про 23 постраждалих у Києві

Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

У Києві на лівому березі перебої з водопостачанням через ворожу атаку – мер

Уже 29 постраждалих в результаті російської атаки в Києві

Одна людина загинула і 16 постраждали внаслідок атаки РФ Києва – КМВА

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

МАГАТЕ виявило пошкодження після удару дрону по лабораторії ЗАЕС

Російські дрони атакували Одещину: двоє постраждалих, пошкоджена портова інфраструктура

