Ворог ударив по Полтавщині: пошкоджено підприємства та житлові будинки

Фото: https://t.me/poltavskaOVA

Внаслідок нічного комбінованого удару в Полтавській області пошкоджено промислове та автотранспортне підприємства, а також приватні будинки, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич.

"Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого удару по Кременчуцькому району", – написав він у Телеграм.

За словами глави ОВА, внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях.

Інформації щодо травмованих станом на зараз не надходило, додав він.