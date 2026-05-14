08:52 14.05.2026
Ворог ударив по Полтавщині: пошкоджено підприємства та житлові будинки
Фото: https://t.me/poltavskaOVA
Внаслідок нічного комбінованого удару в Полтавській області пошкоджено промислове та автотранспортне підприємства, а також приватні будинки, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич.
"Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого удару по Кременчуцькому району", – написав він у Телеграм.
За словами глави ОВА, внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях.
Інформації щодо травмованих станом на зараз не надходило, додав він.