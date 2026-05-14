07:30 14.05.2026

УЧХ та  Генштаб ЗСУ розширюють співпрацю у сфері цивільно-військової взаємодії

Червоний Хрест (УЧХ)  та центральне управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України підписали меморандум про співпрацю.

“Документ визначає напрями взаємодії у сфері гуманітарного реагування, підтримки загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців і їхніх родин, а також координації дій у процесах пошуку, транспортування та ідентифікації загиблих”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці

Крім того, меморандум передбачає навчання та просвітницьку діяльність. Документ також охоплює психосоціальну підтримку ветеранів та членів їхніх родин, організацію програм підтримки для дітей військовослужбовців, розвиток міжнародної співпраці у сфері цивільно-військового співробітництва. Меморандум передбачає впровадження стандартів гідного поводження з тілами загиблих у межах програми "На щиті". Окремим напрямом визначено опрацювання та впровадження спільної програми "Поруч", спрямованої на підготовку громад до підтримки військовослужбовців після повернення з полону, а також на роботу з родинами зниклих безвісти та загиблих.

Департамент цивільного захисту та цивільно-військового співробітництва УЧХ реалізує відповідний напрям у взаємодії з державними та міжнародними партнерами за підтримки Чеського Червоного Хреста з 2024 року та уряду США з 2026 року.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid0waZrkAxvLxaJPYX44LjYrX6NaBp6ckrfKPJsf8dtg5P2CvZZonALF1RW5xQFsuHQl 

