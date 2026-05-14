Уже семеро постраждалих на Київщині через атаку РФ

Фото: https://t.me/dsns_telegram

До семи зросла кількість постраждалих через російську атаку в Київській області, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Кількість жителів Київщини, які постраждали внаслідок масованої ворожої атаки, зросла до семи. Серед постраждалих – дитина", – написав він у Телеграм.

Зокрема, в Бориспільському районі постраждали п'ятеро людей. Чоловіка 27 років та жінку 56 років госпіталізовано. У чоловіка множинні осколкові поранення живота та грудної клітини, різані й рвані рани. У жінки осколкові поранення, наскрізна травма обличчя.

Також постраждали дитина трьох років та дві жінки 37 і 20 років. Усім їм медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують.

У Фастівському районі постраждали дві жінки 42 та 32 років. Одна з них отримала множинні посічені рани обох кінцівок. В іншої стан емоційного шоку та гостра реакція на стрес. Госпіталізації не потребують. Вся необхідна медична допомога надана на місці.