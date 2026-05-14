Інтерфакс-Україна
Події
08:38 14.05.2026

Уже семеро постраждалих на Київщині через атаку РФ

1 хв читати
Уже семеро постраждалих на Київщині через атаку РФ
Фото: https://t.me/dsns_telegram

До семи зросла кількість постраждалих через російську атаку в Київській області, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Кількість жителів Київщини, які постраждали внаслідок масованої ворожої атаки, зросла до семи. Серед постраждалих – дитина", – написав він у Телеграм.

Зокрема, в Бориспільському районі постраждали п'ятеро людей. Чоловіка 27 років та жінку 56 років госпіталізовано. У чоловіка множинні осколкові поранення живота та грудної клітини, різані й рвані рани. У жінки осколкові поранення, наскрізна травма обличчя.

Також постраждали дитина трьох років та дві жінки 37 і 20 років. Усім їм медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують.

У Фастівському районі постраждали дві жінки 42 та 32 років. Одна з них отримала множинні посічені рани обох кінцівок. В іншої стан емоційного шоку та гостра реакція на стрес. Госпіталізації не потребують. Вся необхідна медична допомога надана на місці.

 

Теги: #постраждалі #київська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:33 14.05.2026
Кличко вже повідомляє про 23 постраждалих у Києві

Кличко вже повідомляє про 23 постраждалих у Києві

08:23 14.05.2026
Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

08:07 14.05.2026
У Києві на лівому березі перебої з водопостачанням через ворожу атаку – мер

У Києві на лівому березі перебої з водопостачанням через ворожу атаку – мер

07:46 14.05.2026
Уже 29 постраждалих в результаті російської атаки в Києві

Уже 29 постраждалих в результаті російської атаки в Києві

06:44 14.05.2026
Одна людина загинула і 16 постраждали внаслідок атаки РФ Києва – КМВА

Одна людина загинула і 16 постраждали внаслідок атаки РФ Києва – КМВА

06:37 14.05.2026
Дев'ять постраждалих внаслідок російської масованої атаки на Київ – мер

Дев'ять постраждалих внаслідок російської масованої атаки на Київ – мер

06:28 14.05.2026
Ворог масовано атакував Київщину, шестеро постраждалих

Ворог масовано атакував Київщину, шестеро постраждалих

04:45 14.05.2026
Четверо постраждалих у Києві через атаку РФ

Четверо постраждалих у Києві через атаку РФ

08:03 13.05.2026
До п'яти зросла кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу, 9-місячній дівчинці врятували ніжку

До п'яти зросла кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу, 9-місячній дівчинці врятували ніжку

18:53 11.05.2026
Чотири людини постраждали через атаки російських дронів на Дніпропетровщині – облрада

Чотири людини постраждали через атаки російських дронів на Дніпропетровщині – облрада

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

Уже 29 постраждалих в результаті російської атаки в Києві

Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

ОСТАННЄ

Росія вночі атакувала залізничну та портову інфраструктуру країни – віцепрем'єр

Двоє постраждалих внаслідок російської атаки Одещини

ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 215 од. спецтехніки – Генштаб

Під ворожим обстрілом опинилися 49 населених пунктів Запорізької області

Розпочалась зустріч лідерів США Трампа та Китаю Сі

14 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

На Чернігівщині ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві – ДСНС

Україна та Велика Британія домовились про нові санкції проти РФ, зокрема, щодо тіньового флоту та електроніки для ВПК

Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА