Росія вночі атакувала залізничну та портову інфраструктуру країни – віцепрем'єр

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba

Ворог вночі, 14 травня, атакував критичну інфраструктуру, залізничні об'єкти та порти Одещини, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Цієї ночі росія здійснила масовану атаку на мирні міста України ", – написав Кулеба у Телеграм в четвер.

За його словами, під атакою були столиця та десятки регіонів, зокрема Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина, Запоріжжя та інші.

"У Києві росія забрала життя однієї людини, ще більше 30 – поранені. Унаслідок ударів є загоряння та руйнування у різних районах міста", – повідомив Кулеба.

Згідно з його слів, внаслідок атаки, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру. У Дарницькому районі триває ліквідація наслідків атаки, зруйнований багатоповерховий будинок.

"Під завалами можуть перебувати люди", – йдеться у повідомленні.

Кулеба уточнив, що на місцях влучань працюють рятувальники, медики та профільні оперативні служби.

Як повідомлялось, Сили оборони з 18:00 середи ліквідували 652 із 675 БпЛА та 41 з 56 ракет, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Загалом в ніч на 14 травня (з 18:00 13 травня), одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), противник продовжив атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.