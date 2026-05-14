08:32 14.05.2026

Росія вночі атакувала залізничну та портову інфраструктуру країни – віцепрем'єр

Ворог вночі, 14 травня, атакував критичну інфраструктуру, залізничні об'єкти та порти Одещини,  повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Цієї ночі росія здійснила масовану атаку на мирні міста України ", – написав Кулеба у Телеграм в четвер.

За його словами, під атакою були столиця та десятки регіонів, зокрема Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина, Запоріжжя та інші.

"У Києві росія забрала життя однієї людини, ще більше 30 – поранені. Унаслідок ударів є загоряння та руйнування у різних районах міста",  – повідомив Кулеба.

Згідно з його слів, внаслідок атаки, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру.  У Дарницькому районі триває ліквідація наслідків атаки, зруйнований багатоповерховий будинок.

"Під завалами можуть перебувати люди", – йдеться у повідомленні.

Кулеба уточнив, що на місцях влучань працюють рятувальники, медики та профільні оперативні служби.

Як повідомлялось, Сили оборони з 18:00 середи ліквідували 652 із 675 БпЛА та 41 з 56 ракет, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Загалом в ніч на 14 травня (з 18:00 13 травня), одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), противник продовжив атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

 

08:23 14.05.2026
Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

02:44 14.05.2026
Україна та Велика Британія домовились про нові санкції проти РФ, зокрема, щодо тіньового флоту та електроніки для ВПК

01:27 14.05.2026
Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

23:36 13.05.2026
УЧХ працює в регіонах, що постраждали від російських ударів дронами

22:40 13.05.2026
Ухвалений в РФ закон, який дозволяє Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу – МЗС України

21:13 13.05.2026
На Запорізькому напрямку росіяни вчинили наругу над тілами двох загиблих українських захисників – Офіс генпрокурора

20:34 13.05.2026
Будапешт викликав російського посла через атаку по Закарпаттю

19:25 13.05.2026
РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Житомирщині – глава компанії

01:53 13.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

01:29 13.05.2026
Американські компанії вважають російські атаки в Україні цілеспрямованими, але Вашингтон реагує стримано – ЗМІ

