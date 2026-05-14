Інтерфакс-Україна
08:23 14.05.2026

Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

Володимир Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Саме в той час, коли лідери наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир, передбачуваність та співпрацю, Путін запустив сотні безпілотників, балістичних та крилатих ракет по столиці України", – написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС зазначив, що цей варварський напад під час такого важливого саміту показує, що російський режим становить глобальну загрозу міжнародній безпеці. Замість миру та розвитку Москва вдається до агресії та терору, наголосив він.

Сибіга додав, що внаслідок російської атаки в Києві зруйновані цілі квартали житлових будинків, є вбиті та поранені мирні жителі. Інші міста та громади по всій країні також постраждали від ударів.

"Путін хоче, щоб ця війна продовжувалася, щоб продовжити свій контроль та правління над Росією. Не повинно бути жодних ілюзій чи бажаного за дійсне: лише тиск на Москву може змусити його зупинитися", – підкреслив міністр.

Сибіга висловив упевненість, що лідери Сполучених Штатів та Китаю мають достатньо важелів впливу на Москву, щоб сказати Путіну нарешті припинити війну. "І це було б найбільшим позитивним розвитком подій", – підсумував він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп прибув на площу Тяньаньмень у Пекіні, де в нього розпочалася зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Росія здійснила масовану атаку по Україні безпілотниками протягом дня середи, 13 травня, та з ракетним продовженням в ніч на 13 травня.

 

