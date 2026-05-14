Двоє постраждалих внаслідок російської атаки Одещини

Дві людини постраждали внаслідок російської атаки Одеської області, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними БпЛА. На жаль, двоє людей постраждало", – написав він у Телеграм.

Кіпер додав, що під удари потрапили об'єкти портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.

На місці подій працюють відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків. Постраждалим надається вся необхідна допомога.