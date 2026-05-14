08:19 14.05.2026

Двоє постраждалих внаслідок російської атаки Одещини

Дві людини постраждали внаслідок російської атаки Одеської області, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними БпЛА. На жаль, двоє людей постраждало", – написав він у Телеграм.

Кіпер додав, що під удари потрапили об'єкти портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.

На місці подій працюють відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

 

19:50 13.05.2026
Сибіга: Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне

20:19 12.05.2026
20:06 12.05.2026
13:29 11.05.2026
13:20 11.05.2026
02:36 09.05.2026
08:44 08.05.2026
12:36 07.05.2026
11:40 07.05.2026
20:34 06.05.2026
