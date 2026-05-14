Інтерфакс-Україна
Події
08:18 14.05.2026

ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони з 18:00 середи ліквідували 652 із 675 БпЛА та 41 з 56 ракет, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, повідомили Повітряні сили.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів: 29 крилатих ракет Х-101; 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 – 652 ворожі БпЛА різних типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 14 травня (з 18:00 13 травня), одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), противник продовжив атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

У Повітряних силах зазначили, що Київ був основним напрямком удару.

"Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу – 56 ракет і 675 БпЛА): 3 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" (район пуску – Липецька обл., рф); 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ); 35 крилатих ракет Х-101 (район пуску – Вологодська обл., рф); 675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль" (2 од.), дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим)", – сказано в повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

У командуванні наголосили, що атака триває, в повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА.

