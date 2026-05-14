Уже 29 постраждалих в результаті російської атаки в Києві

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Уже 29 постраждалих внаслідок російської атаки в Києві, повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко.

"Кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 29 осіб", – написав він у Телеграм.

За його словами, всім травмованим надається кваліфікована медична допомога.

Також він повідомив, що в Дарницькому районі пошкоджено фасад багатоповерхівки. На прибудинковій території сталася пожежа – горять авто.