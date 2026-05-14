Інтерфакс-Україна
Події
07:44 14.05.2026

Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 215 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1060 окупантів, три танка, 68 артсистем, три бронемашини, 2319 БПЛА, а також 215 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 345 240 (+1 060) осіб, танків – 11 931 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 557 (+3) од, артилерійських систем – 42 053 (+68) од, РСЗВ – 1 787 (+1) од, засоби ППО – 1 379 (+3) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 381 (+6) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 289 678 (+2 319) од, крилаті ракети – 4 585 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 96 355 (+213) од, спеціальна техніка – 4 183 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

