07:19 14.05.2026

Під ворожим обстрілом опинилися 49 населених пунктів Запорізької області

Фото: https://www.zoda.gov.ua

Російські війська за добу здійснили більше 900 обстрілів по 49 населених пунктів Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 973 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 38 авіаційних ударів по Комишувасі, Малокатеринівці, Новомиколаївці, Зарічному, Запасному, Новоолександрівці, Веселянці, Листівці, Різдвянці, Жовтій Кручі, Любицькому, Лісному, Жовтенькому, Трудовому, Приморському, Оріхову, Новоданилівці, Червоному Яру, Широкому, Долинці, Рівному, Микільському, Воздвижівці, Чарівному, Васинівці, Свободі, Малій Токмачці.

Також 654 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Червонодніпровку, Новояковлівку, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Гірке, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Цвіткове, Добропілля, Нове Запоріжжя.

За словами Федорова, зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Степногірську, Приморському та Новоданилівці, а 275 артилерійських ударів прийшлися по Біленькому, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці. Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю.

Крім того, надійшло 58 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

