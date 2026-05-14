14 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

14 травня відзначають День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Також сьогодні День Єрусалима, День народження вазеліну, День поширення інформації про травми спинного мозку.

Віряни вшановують святого мученика Ісидора.

Вознесіння Господнє у західних християн.

День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України від 02.02.2021 р. № 4479.

Під час Другої світової війни багато українців відіграли вирішальну роль у порятунку євреїв від Голокосту – страшного й темного часу, позначеного систематичним знищенням нацистами шести мільйонів євреїв по всій Європі. Україна значно постраждала від цього – за оцінками, було вбито 1,5 мільйона євреїв. Рятівники, які походили з різних країн, включаючи етнічних українців, поляків, білорусів, кримських татар, вірмен, греків і німців, часто ризикували власним життям і безпекою своїх родин, щоб врятувати євреїв від неминучої смерті.

Дата 14 травня була обрана, щоб збігтися з проголошенням незалежності Ізраїлю в 1948 році. Цей день був офіційно встановлений Верховною Радою України 2 лютого 2021 року. Станом на початок 2020 року Ізраїль визнав 2 659 українців Праведниками народів світу – звання, яке присвоюється Яд Вашем, Всесвітнім центром пам’яті жертв Голокосту в Єрусалимі, не євреям, які ризикували своїм життям заради порятунку євреїв під час Голокосту.

День Єрусалима

Офіційне встановлення події як національної відбулось 23 березня 1998 року.

День Єрусалима (Йом Єрушалаїм) відзначається щороку у різні дати. Ця дата базується на єврейському календарі й відзначається 28 іяра, що відповідає дню, коли Єрусалим було об’єднано в 1967 році під час Шестиденної війни. У 2026 році День Єрусалима припадає на 14 травня.

Це свято є офіційним в Ізраїлі й включає різноманітні церемонії, паради, молитви та святкові заходи, що зазначають історичне, релігійне й культурне значення Єрусалима для єврейського народу.

Опісля перемоги у Шестиденній війні з арабськими країнами, котра пройшла у 1967 році, Ізраїль отримав контроль над східним Єрусалимом. Тоді звершилось об’єднання Єрусалима після двох тисяч років розділення. Євреї проголосили сакральне місто столицею Ізраїлю.

День народження вазеліну

14 травня кожного року власний день народження відзначає відома мазь вазелін, бо саме цього дня у 1878 році у США хімік Роберт Чезбро запатентував свій винахід як торгову марку.

День поширення інформації про травми спинного мозку

Травми спинного мозку можуть бути спричинені різними факторами, включно з травматичними нещасними випадками, захворюваннями та генетичними розладами. Ці травми можуть призвести до низки фізичних, сенсорних і когнітивних порушень і мати серйозний вплив на якість життя людини.

Народилися в цей день:

190 років від дня народження Вільгельма Стейніца (1836–1900), австрійського та американського шахіста, розробника теорії позиційної гри в шахах, першого офіційного чемпіона світу з шахів (1886–1894);

90 років від дня народження Роберта-Богдана Климаша (1936), українського фольклориста, громадського діяча (Канада);

80 років від дня народження Клаудії Голдін (1946), американської економістки, історикині економіки та фахівчині з економіки праці, а також із гендерних питань, лауреатки Нобелівської премії в галузі економіки (2023);

80 років від дня народження Володимира Володимировича Павленка (1946), українського архітектора;

80 років від дня народження Гаррі Логвіна (1946-2001), скрипаля, концертмейстера, народного артиста України.

Ще цього дня:

1915 - Після дев’яти місяців російської окупації, австро-угорські війська увійшли до Дрогобича (Галичина);

1940 - Нідерланди капітулювали перед вермахтом на початку Другої світової війни;

1948 - У Тель-Авіві прем’єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно проголосив Декларацію незалежності Ізраїлю, що стало основою для святкування Дня незалежності Ізраїлю;

1955 - У Варшаві було підписано Варшавський договір, що сприяв створенню об’єднаного командування збройними силами соціалістичних країн;

1975 - Футболісти "Динамо" (Київ) вперше завоювали Кубок Володарів Кубків.

Церковне свято

Святого мученика Ісидора

Ісидор - провидець і чудотворець жив у III столітті на острові Хіос і походив з Александрії. У період правління імператора Декія, який у 249 році видав указ про перепис юнаків для армії, Ісидор уже служив у війську полководця Нумерія. Як щирий християнин, він дотримувався Божих заповідей і уникав язичницьких ритуалів.

Коли імператор зажадав, щоб солдати поклонялися ідолам, Ісидор рішуче відмовився, незважаючи на загрозу тортур і смерті. Про його віру повідомили Нумерію, перед яким Ісидор відкрито визнав Христа і відмовився приносити жертви язичницьким богам. Полководець намагався переконати його, але Ісидор твердо заявив, що служить лише Христу і не зрадить Його.

Ісидора жорстоко катували, і навіть коли йому відрізали язик, він не припиняв прославляти Бога. Його стійкість настільки вразила Нумерія, що він наказав припинити тортури і відрубати святому голову. Ісидор прийняв смерть з гідністю та вірою в серці, ставши мучеником у 251 році.

Вознесіння Господнє у західних християн

Кожного року у четвер сорокового дня після Великодня відзначається значуще християнське свято – Вознесіння Господнє. Урочиста подія пов’язана з тілесним вознесінням Ісуса Христа на небеса до Бога-Отця. Віряни католики та протестанти відзначатимуть у 2026 році Вознесіння Господнє 14 травня.

Іменини:

Леонтій, Максим, Микита.

З прикмет цього дня:

Якщо день видався похмурим і прохолодним - це віщує сувору та морозну зиму. Сонячна погода 14 травня обіцяє тепле і світле літо. Якщо ввечері з'явилася рясна роса, то наступного дня варто чекати ясного й погожого дня. Велика кількість метеликів говорить про те, що незабаром встановиться справжня літня спека. Коли на ялинці з’являються червоні шишки, а на сосні - зелені, це вважається сигналом, що настав час сіяти ячмінь. У народі цей день називали Сидір Бокогрій або Сидір Огірочник, вважали його сприятливим для посадки огірків. Зазвичай після 14 травня вже не поверталися заморозки, тому городники активно бралися за роботи на грядках.

