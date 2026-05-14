Розпочалась зустріч лідерів США Трампа та Китаю Сі

Президент США Дональд Трамп прибув на площу Тяньаньмень у Пекіні, де в нього розпочалася зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном, повідомляє CNN.

Як повідомляється, кортеж Дональда Трампа прибув на площу Тяньаньмень, у самий центр китайської столиці, після чого він вийшов з авто. Біля будівлі Великого залу народних зборів на нього чекав Сі Цзіньпін.

Лідер Китаю привітав президента США рукостисканням, після чого Трамп тиснув руки і вітав китайську та американську делегації.

На заході також присутня делегація генеральних директорів компаній, зокрема Дженсена Хуанга (Nvidia) і Тіма Кука (Apple).

Після рукостискань стартувала церемонія вітання. Трамп і Сі Цзіньпін пройшлися червоною доріжкою, тоді як солдати у формі шикувалися в стрій під звуки урочистої музики.

За даними CNN, попереду у лідерів насичений день, що включає двосторонню зустріч, після якої відбудеться культурний візит до Храму Неба і державний банкет.

Зустріч двох лідерів відбудеться безпосередньо у Великій залі народних зборів. Ця будівля є важливою визначною пам'яткою і часто використовується для проведення політичних заходів, таких як щорічне засідання законодавчого органу і вищого консультативного органу.

Очікується, що на зустрічі Трамп і Сі Цзіньпін обговорять гострі питання, зокрема технології, торгівлю та Іран.

