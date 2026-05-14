Ворог масовано атакував Київщину, шестеро постраждалих

Російські війська здійснили масовану атаку Київської області, шестеро постраждалих та зафіксовано пошкодження у шести районах, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Всю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Ворог бив дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Під ударом звичайні домівки людей, наше мирне життя", – написав він у Телеграм.

За словами Калашника, у Бориспільському районі постраждали п'ятеро людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще трьом жінкам медичну допомогу надали на місці.

Також у Фастівському районі травмовано жінку 1984 року народження. Медична допомога надана на місці.

Він зазначив, що станом на ранок четверга наслідки атаки фіксують у шести районах області. Зокрема, в Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі та двох автомобілів. В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки. У Броварському районі – три приватні будинки, автомобіль та підприємство. У Бориспільському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, шість автомобілів, підприємство, приватний будинок та господарські споруди. У Фастівському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. У Білоцерківському районі – приватний будинок.

"У багатьох місцях триває ліквідація пожеж. Всі оперативні служби працюють безперервно. Разом із громадами та партнерами вже організовуємо допомогу людям, чиє житло постраждало", – додав Калашник.

